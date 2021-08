Folytatódó Trianon: hungarofób, elrománosító bírósági diktátum Kolozsváron

2021. augusztus 6. 17:29

A Kolozsvári Bíróság arra kötelezett egy magyar anyát, hogy adja román óvodába a román apától származó gyermekét; az eset precedens nélküli a Transindex.ro portál pénteki beszámolója szerint.

A romániai bíróságok portálján olvasható, július végén meghozott elsőfokú ítéletében a bíróság elrendelte, hogy a gyermeket a teljes óvodai ciklusban a kolozsvári Bambi óvoda román tagozatába kell járatni. Tavaly nyáron gyorsított eljárással született hasonló ítélet, amely azonban csak a 2020-2021-es tanévre vonatkozott, és gyorsított eljárással született hasonló ítélet a 2021-2022-es tanévre is.



A korábban élettársi kapcsolatban lévő szülők a bíróság honlapján elérhető adatok szerint pereskedtek egymással a gyermek elhelyezéséért. A bíróság azt rendelte el, hogy a gyermek az édesanyánál marad, a hét bizonyos napjain azonban az édesapa veheti magához.



Az ügyvédi irodát működtető apa a Faclia napilapnak korábban elmondta: azért fordult bírósághoz, mert a kisfiút az édesanyja magyar óvodába kívánta beíratni, és ő ezzel nem ért egyet. Érvei között szerepelt az is, hogy a román nyelvű oktatás több esélyt biztosít a gyermeknek a jövőben. Az apa azt is megemlítette, hogy így szeretné biztosítani, hogy a különben magyar környezetben felnövő gyermek tudjon románul, és képes legyen vele is kommunikálni.



Az édesanya az MTI-nek elmondta: a gyermekkel mindkét szülő az anyanyelvén beszélt, ezért a kisfiú egyformán jól beszél románul és magyarul. A bíróság által elrendelt magyar és román logopédiai vizsgálat is azt állapította meg, hogy a gyermek mindkét nyelvet jobban beszéli, mint a vele egykorúak többsége.



"Rendkívül zavar az az érvelés, hogy nem lesz jövője a gyermeknek, ha magyar óvodába, magyar iskolába jár. Én magyar óvodába, magyar iskolába jártam, és ennek ellenére kiváló eredménnyel végeztem el románul ugyanazt azt a jogi egyetemet, amit a gyermek édesapja. Jogtanácsosként ugyanúgy állok a bíró előtt, mint ő.

Semmilyen hátrányom nem származott abból, hogy magyarul tanultam. Sőt az válik igazán a gyermek hasznára, ha két kultúrát ismer meg. A magyar kultúra megismerésére pedig akkor van esélye, ha magyar óvodába, magyar iskolába jár. A román kultúrát a magyar oktatási intézményekben is megismeri" - mondta korábban az MTI-nek az édesanya.



Hozzátette: az ügyben eddig született három ítélet mindegyike elismételi, hogy hátrányos helyzetet jelent a gyermek számára a magyar nyelvű óvoda. Mint közölte, ezt elfogadhatatlannak tartja, és várja az ítélet indoklását, hogy láthassa, milyen további jogi lépéseket tehet a gyermeke magyar nyelvű taníttatása érdekében.

MTI