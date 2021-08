Kocsis Máté: "vegytiszta fajelmélet" a baloldali politikában

2021. augusztus 6. 17:40

Most már nemcsak Gyöngyösi Márton zsidó listája és a szintén jobbikos Biró László "judapestezése" fér bele a baloldali politikába, hanem a vegytiszta fajelmélet is a szegedi DK-Jobbik közös jelölttől? - tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője pénteken a közöségi oldalán.

"Nahát, nahát, Gyurcsány úr! Mi fér még el azon az arcbőrön?" - kérdezte Kocsis Máté a Demokratikus Koalíció (DK) elnökétől.



Azt írta: érdekes lehet most már főnökükként mentegetni ezeket az embereket, írni róluk az "izzadtságszagú, relativizáló posztokat". Sőt, Gyurcsány Ferenc pénteki bejegyzésében odáig is elmerészkedik, hogy közös éntudata lett velük - jegyezte meg.



Hozzátette: a Jobbik megvásárlása együtt járt az "ilyenek megvásárlásával is", és Gyurcsány Ferenc "csapta be már annyiszor a magyarokat, hogy még ez is simán elfér".



Kocsis Máté értékelése szerint Gyurcsány Ferenc pénteki Facebook-bejegyzésében lényegében azt írja, hogy "előbb nézi el a fajgyűlölőket, mint a kormánypártot".

"Kérdés, hogy a magyar cigányság és zsidó honfitársaink elnézik-e magának, hogy az újnácikkal ismét hatalomra kerüljön?" - írta a Fidesz frakcióvezetője, álszent gazembernek nevezve az ellenzéki politikust.



Gyurcsány Ferenc pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta, "az ellenzéki közösség megszületett" nemcsak azért, mert közösen indulnak a jövő évi parlamenti választáson, hanem mert az összefogás tagjainak "közös éntudata" lett. "Közelebb áll bármelyikünkhöz bármelyikünk, mint a Fidesz. És ez a centrális erőtér halálát hozta" - fogalmazott a DK elnöke.



