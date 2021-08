Összeöntötték a Magyarok Kenyeréhez felajánlott búzát Ópusztaszeren

2021. augusztus 6. 19:02

Ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programban felajánlott búzát pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen felidézte, hogy a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása 2011-ben Pécsről indult, s ma már szimbolikus jelentősége mellett tényleges súlya, konkrét produktuma van. Tíz évvel ezelőtt 10 tonna gabona gyűlt össze, mára már több mint 1100 tonna, amiből csaknem 700 tonna liszt készülhet. Ez jut el mintegy hatszáz civil szervezet közreműködésével rászoruló gyermekekhez, családokhoz, idős emberekhez.



A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus azt mondta, az idei tavaszi időjárás nem kedvezett a gabonáknak, a meleg, száraz időben pedig sok helyen a vártnál korábban beérett a búza, az árpa és a rozs, a termés mennyisége és minősége az ország egyes területein vegyesen alakult. Az őszi búza hozama ugyanakkor történelmi rekordot döntött, az anyaországi termelők 846 ezer hektárról több mint 5 millió tonna őszi búzát takarítottak be.



Nagy az igény a magyar gabonára itthon és külföldön egyaránt. Ez a siker pedig a magyar embereket, a földműveseket dicséri - hangsúlyozta Farkas Sándor.



A politikus leszögezte, a mezőgazdaság hazánk sikerágazata, ma már a társadalom is értékeli a gazdák munkáját.



A kormány kiemelt figyelmet fordít a gazdatársadalomra és a vidékre. Az elmúlt három évben az uniós közös agrárpolitika reformjáról szóló egyeztetések során mindvégig következetesen és határozottan képviselte a magyar gazdák érdekeit, s a tárgyalások eredményesen zárultak. Emellett a kormány történelmi döntést hozva a Vidékfejlesztési Program hazai társfinanszírozását az eddigi 17,5-ről 80 százalékra emelte, minden korábbinál több forrást biztosítva ezzel a hazai mezőgazdaságnak. Az előző ciklushoz képest háromszor nagyobb összeg, 4265 milliárd forint fordítható a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére a 2027-ig tartó támogatási időszakban - közölte az államtitkár.



Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke hangsúlyozta, 11 éve született meg a program ötlete, ez idő alatt az adományozott gabona mennyisége több mint százszorosára nőtt, és a kezdeményezés révén már százezer embernek tudnak segítséget nyújtani.

Az adományozok között már nemcsak Kárpát-medencei gazdák vannak, csatlakoztak Európa más országaiból, sőt más kontinensekről is.



Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, a Magyarok Kenyere program nemzeti eseménnyé vált, az összetartozás, a szolidaritás megnyilvánulása.



Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára közölte, az elmúlt években a kormány megerősítette a civil szervezetek támogatását: évente 400 milliárd forint támogatást kapnak a civil szervezetek állami és önkormányzati forrásból.



Papp Zsolt, a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozatának elnöke szerint a program Kárpát-medencei sikertörténet, amely egyszerre szimbolizálja a szolidaritást és az egymás iránti felelősségvállalást.



Nagy Béla, a Magyarok Kenyere Alapítvány kárpátaljai kuratóriumi tagjaként mondott köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a kezdeményezés sikeréhez, amely révén a Kárpát-medencei magyarság tagjai is közelebb kerülhetnek egymáshoz.



