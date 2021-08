Az Egyesült Államokban 10 éves gyerekek is kötöttek házasságot

Az Egyesült Államok immár hat tagállamában tiltották be gyerekek és kiskorúak házasságkötését, legutóbb New York hozott ilyen rendeletet New Jersey-t, Delaware-t, Pennsylvaniát, Minnesotát és Rhode Islandet követve - olvasható az Independent című brit lap online kiadásában.

A gyerekházasságok és az erőszakkal kötött frigyek ellen fellépő Unchained at Last nevű amerikai csoport kimutatása szerint csaknem 300 ezer kiskorú kötött házasságot az Egyesült Államokban 2000 és 2018 között. A legfiatalabbak tízévesek voltak.

A New York-i tiltás szerint 18 évesnél fiatalabb nem köthet házasságot. Nalia Törvényének is nevezik a rendelkezést Nalia Amin után, akit nyolcévesen jegyeztek el, 15 évesen pedig Pakisztánba kényszerítették, hogy hozzámenjen 28 éves unokafivéréhez. Bár Pakisztánban kötötték hivatalosan a házasságot, az Egyesült Államokban is érvényesnek minősítették, mivel akkoriban 14 év volt az alsó korhatár.

Az Egyesült Államok további 44 tagállamában különbözőképpen rendelkeznek: kilencben nincs korhatár, ötben pedig engedélyezik terhesség esetén a házasságkötést.

Akad olyan tagállam is, mint Mississippi, amelyben nemek szerint különbséget tesznek: lányok fiatalabban köthetnek házasságot, mint fiúk. A tagállamok többségében egyébként egy kiskorú megházasodhat, ha bűnnek számít a házasságon kívüli nemi élet. Legalább 40 tagállamban enyhítő, vagy akár teljesen felmentő körülmény, ha egy kiskorút megerőszakoló házasságot köt az áldozatával.



