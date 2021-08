A Pittsburghi Egyetem abortált magzatok szerveinek eltávolítására kért támogatást

2021. augusztus 6. 19:30

A Pittsburghi Egyetem 2015-ben többmillió dollár támogatásért folyamodott az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézethez (NIH) azért, hogy abortált, de az abortuszt akár túl is élő magzatokból szerveket és szöveteket vegyenek ki - adta hírül helyi idő szerint csütörtökön a The Right Scoop című amerikai konzervatív weboldal az NIH-től kapott adatokra hivatkozva.

A Judicial Watch (JW) nevű amerikai konzervatív jogászcsoport és a The Center for Medical Progress (CMP) nevű abortuszellenes szervezet a héten osztotta meg az intézettől kapott adatokat, kiemelve, hogy az egyetem a folyamodványban leszögezte: "faji alapon, faji kvóták szerint" kívánja kivenni, és állítólag kutatásokra továbbítani a magzati szerveket.





A JW és a CMP szerint az egyetem egyebek között 3 millió dollárnyi (több mint 890 millió forint) támogatást kért és kapott a NIH-től egy genito-urinális (húgy- és ivarszervi) kutatásokkal foglalkozó, GUDMAP néven az egyetem berkein belül kialakítandó "szervközpont" létrehozására.



Támogatási kérelmében az egyetem - a JW és a CMP szerint - kiemelte, hogy az intézménynek már több mint 18 éves gyakorlata van az abortált magzatokból történő szövetkivételben.



A GUDMAPNAK saját weboldala is van, ahol leszögezte: kutatói a terhesség hatodik és huszonnegyedik hete között abortált magzatokból "izolálnak emberi genito-urinális szöveteket". A szervkivételt akkor is végrehajtják, amikor a magzat még életben van. "A (magzati) halál oka a szervek eltávolítása" - áll a GUDMAP weboldalán.



Az egyetem a folyamodványában - amelyet a Judicial Watch a saját honlapján is közzétett - azt állítja, hogy a szervek és szövetek kivételénél minimalizálják a magzatok vérellátását, majd kifejti, hogy a szülés voltaképpeni megindításával szerzik meg a szerveket, mégpedig a vérellátás minimálisra csökkentésével.



"Ha a magzat szívdobogása és vérkeringése folytatódik az abortusz során, ez azt jelenti, a magzatot úgy hozzák világra, hogy még él, így a halál oka a szervek eltávolítása" - fejti ki a CMP is.



A folyamodványban továbbá hozzáteszik, hogy faji, nemi és etnikai kvóták alapján szeretnének szert tenni a magzati szervekre: eszerint 50 százalékuk fehér anyától származna, 50 pedig kisebbségi közösségekből származó anyák magzataiból. Ezen belül az afroamerikai anyák arányát 25 százalékban jelölték meg.



"Terhes nőket és gyermekeiket célba venni azért, hogy a magzatokon kísérletezzenek, mégpedig a származásuk alapján, védhetetlen gyakorlat. Inkább illik a Planned Parenthood (Tervezett Szülőség, New York-i székhelyű, és szerte az Egyesült Államokban úgynevezett abortuszklinikákat működtető) nonprofit szervezet alapítójának, Margaret Sangernek az eugenikai gyakorlatához, mintsem az általános emberi méltóság elvéhez - szögezik le a CMP részéről, kiemelve, hogy az abortuszipar "az afroamerikai nőket vette célba".

MTI