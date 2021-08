Rajtolt a Balatonfüredi Borhetek: 24 nap, 24 bormester

2021. augusztus 6. 20:36

Megkezdődtek a Balatonfüredi Borhetek, huszonnégy napon át huszonnégy borász és számos program várja az érdeklődőket a Tagore sétányon.

A rendezvény pénteki megnyitóján Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány nehézségeit követően ismét a találkozások kerülhetnek a középpontba. Azonban óvatosságot kért a résztvevőktől, és azt is elmondta: a szervezők is mindent megtesznek azért, hogy gondtalanul teljen a programok három hete.



Kitért arra is: Balatonfüred idén ünnepli várossá válásának ötvenedik évfordulóját.



A Balatonfüredi Borheteken a balatonfüred-csopaki borvidék azon borászai kínálhatják termékeiket, akik a városi borversenyen megfelelő pontot értek el, és rendelkeznek balatonfüredi szőlőterülettel. Rajtuk kívül három gasztronómiai egység és tizenhét kereskedő szolgálja ki a vendégeket az augusztus 29-éig tartó rendezvényen.

A Tagore sétányon felállított faházak közül az elsőben idén is az év balatonfüredi borásza - Kálmán József és az Arias Borászat - várja a vendégeket.

Az év borásza – balatonfured.hu

A huszonnégy borosgazdánál összesen mintegy 300 tétel, borászatonként 8-12 fajta bor közül lehet választani.



A fesztivál ideje alatt a Kisfaludy Színpadon fellépők szórakoztatják a közönséget.

MTI