Koronavírus - Biden épületes bölcsessége

2021. augusztus 6. 22:59

Az Egyesült Államoknak több embert kell beoltania ahhoz, hogy folytatódhasson az erőteljes gazdasági növekedés - mondta Joe Biden amerikai elnök pénteken a Fehér Házban tartott beszédében.

Biden – yahoo

"A mai üzenetem nem az ünneplésről szól. Ez egy emlékeztető, hogy sok, kemény munka vár még ránk, hogy legyőzzük a delta variánst, és folytatódjon a gazdasági fellendülés" - fogalmazott az elnök. "Ez az oltással nem rendelkezők járványa, ezért minél több embert be kell oltani" - tette hozzá Biden, aki a pénteken napvilágot látott munkanélküliségi adatok okán tartott beszédet.



A washingtoni munkaügyi minisztérium statisztikai intézete szerint a vártnál nagyobb mértékben nőtt júliusban a foglalkoztatottak száma és szintén a vártnál nagyobbat csökkent a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban. Júliusban 943 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma a nem mezőgazdasági ágazatokban az előző havi 938 ezres növekedés után. A piac 870 ezres növekedést várt júliusra. A munkanélküliségi ráta 5,4 százalékra csökkent a várt 5,7 százalék helyett a júniusi 5,9 százalékról. A munkanélküliek száma 782 ezerrel 8,7 millióra csökkent. A koronavírus-válság által nem érintett utolsó hónapban, 2020 februárjában 5,7 millióan voltak munka nélkül, a munkanélküliségi ráta pedig 3,5 százalékos volt.



Az amerikai sajtó beszámolói szerint nem véletlen, hogy az elnök beszédében "nem futott győzelmi köröket" a kedvező gazdasági adatok miatt, hanem ezt az alkalmat is arra használta fel, hogy felhívja a figyelmet az oltakozás fontosságára. Az Egyesült Államokban ugyanis - legfőképpen a koronavírus delta változatának terjedése miatt - az utóbbi napokban nőtt a napi fertőzések és a vírus okozta Covid-19 betegség miatt kórházban ápolt emberek száma. Ezzel párhuzamosan az oltási arány elmarad attól a céltól, amelyet korábban a kormányzat kijelölt.



"Amerika ugyanúgy legyőzheti a delta változatot, mint ahogy legyőztük az eredeti Covid-19-et"- mondta Biden. "Képesek vagyunk rá, ezért viseljenek maszkot, amikor ajánlott és oltassák be még ma magukat! Mindez életeket fog menteni és nem kell majd ugyanazokat a gazdasági károkat elszenvednünk, mint a Covid-19 (járvány) kezdetén" - tette hozzá.

Biden megköszönte a kormányzóknak, köztük Larry Hogan marylandi republikánus kormányzónak, hogy ösztönzik az embereket az oltások felvételére, és beszélt a múlt héten - az amerikai szövetségi kormány alkalmazottjaival szemben - bevezetett szigorúbb járványügyi követelményekről is.



A szövetségi alkalmazottakra és a szövetségi szervekkel szerződésben állókra vonatkozó szigorúbb előírások értelmében mindannyiuknak fel kell mutatniuk a munkahelyükön "az oltási státuszukat" bizonyító dokumentumokat. Aki nem tudja bizonyítani, hogy megkapta a teljes oltást, maszkot köteles viselni a munkahelyén, illetve be kell tartania a közösségi távolságtartás szabályait más alkalmazottakkal vagy a hivatalokba látogatókkal érintkezve. Emellett hetente egyszer vagy kétszer koronavírusteszten kell átesniük, de korlátozni fogják számukra a hivatalos utakat is.



"Az elkövetkező napokban még sok minden várható" - mondta további járványügyi intézkedésekre utalva Biden, de nem részleteket nem közölt.

MTI