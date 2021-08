Tokió 2020 - Bronzérmes a férfi vízilabda-válogatott

2021. augusztus 8. 09:39

Nagy Viktor kapus ünnepli a bronzérmes magyar csapat győzelmét az olimpia férfi vízilabdatornáján a harmadik helyért játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzés végén a tokiói Tacumi Vízilabdaközpontban 2021. augusztus 8-án. MTI/Illyés Tibor

A magyar férfi vízilabda-válogatott bronzérmet szerzett a tokiói olimpia vasárnapi zárónapján.

Märcz Tamás szövetségi kapitány Európa-bajnok csapata 9-5-re verte a spanyolokat a harmadik helyért kiírt találkozón. A férfiak legutóbb a 2008-as, magyar diadallal zárult pekingi játékokon állhattak dobogóra.

Magyarország mindkét nemnél érmet szerzett a tokiói pólótornán, szombaton a női együttes ugyancsak megnyerte a bronzmeccset.

Magyarország vezeti vízilabdában az olimpiai örökranglistát, ez volt a negyedik bronz 9 arany és 3 ezüst mellett.



Férfi vízilabdatorna, elődöntő:

Magyarország-Spanyolország 9-5 (3-3, 2-2, 1-0, 3-0)



Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Vámos 2, Manhercz, Zalánki, Hárai, Jansik, Hosnyánszky, Angyal, Varga, illetve Egana 2, Rocha, Compte, Dominguez

gól/ötméteres: 6/6, illetve 5/14

gól/emberelőny: 7/14, illetve 4/12



Magyarország: Nagy - Manhercz, Zalánki, Vámos, Jansik, Varga, Mezei - cserék: Angyal, Hosnyánszky, Hárai, Pásztor, Erdélyi



Spanyolország: Pinedo - Egana, Ortega, Dominguez, Gonfaus, Famera, Rocha - cserék: Compte, Sanahuja, Miranda, Guell, Sanchez



A két válogatott hasonló utat járt be, a magyar a görögöktől kapott ki a csoportban és az elődöntőben, míg a spanyolok a szerbekkel jártak ugyanígy. Ez a két csapat vívta a 2020-as budapesti Európa-bajnokság döntőjét, akkor Märcz Tamás együttese büntetőkkel győzött.

A spanyolok emberelőnyös találatával kezdődött a találkozó, Manhercz hasonló szituációból egyenlített. Az újabb fórnál Nagy Viktor védett, a túloldalon Varga Dénes lőtt nagy kapufát. Kettős előnyből Zalánki szerzett vezetést, a spanyoloktól Compte tett ugyanígy, közte pedig Rocha használta ki a fórt. Hárai centerezésével lett újra egyenlő (3-3).

A második negyed elején Jansik remek egyéni megmozdulásával szerzett vezetést a magyar csapat: lerázta védőjét, majd higgadtan ejtett a hosszú sarokba. A spanyolok két emberelőnyös helyzetet is kihagytak, a harmadiknál is védett Nagy Viktor, de a kipattanó labdát Dominguez a kapuba ütötte. Hosnyánszky fórból talált be, akárcsak a másik oldalon Egana (5-5).

A harmadik játékrészben Vámos használta ki az újabb előnyt, bár a kapus beleért a lövésbe, de a labda becsorgott a kapuba. Nagy Viktor kétszer nagyot védett, majd Angyal ejtését követően hosszan videóztak a bírók, bár láthatólag nem volt gól, és végül nem is ítéltek azt. Kölcsönösen kimaradt helyzetek jellemezték a negyedet, több találat már nem született (6-5).

A zárószakaszban is a spanyolok hozták el a labdát, de Nagy kezében halt el a lövés. Megkapták a "menetrendszerű" előnyt, időt kértek, ám csak a kapufát találták el.

Märcz Tamás is időt kért, és fórból Vámos bombázott a hálóba - először volt két gól az előny. Az újabb hátrányt is sikerült kivédekezni, az eksztázisban védő Nagy hárított, akárcsak a következő spanyol támadásnál. A túloldalon Angyal a hosszúba lőtt, és a magyar játékosok gólöröméből látszott, hogy ez mennyire fontos találat volt. Ráadásul a spanyol akciónál a kapus előreúszott, labdaszerzés után pedig Varga az üres kapuba helyezett, így már négy gól volt az előny, s ezzel eldőlt a meccs. Nagy Viktor még bemutatott néhány bravúrt, majd az utolsó fél percben a spanyolok már nem is próbáltak támadni.

A magyar csapat a vízbe ugorva ünnepelt, ahol a játékosok kört alkotva a középen maradt Nagy Viktor nevét skandálták, akit láthatólag meghatott a spontán ünneplés.

A bronzérmes magyar csapat ünnepli győzelmét a mérkőzés végén a tokiói Tacumi Vízilabdaközpontban 2021. augusztus 8-án. MTI/Illyés Tibor

Märcz Tamás: örömmel és boldogsággal megyünk haza

Märcz Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, boldogan utaznak haza a bronzéremmel a tokiói olimpiáról.

Az együttes a vasárnapi helyosztón 9-5-re verte a spanyolokat.

"Fel kellett rázni a fiúkat, gyorsan túl kellett lépni az elődöntős vereségen. - kezdte értékelését a szakember. - Fájó volt a görögök ellen nem bejutni az olimpiai döntőbe, hiszen bármikor aláírtuk volna a kezdés előtt, hogy a görögökkel játsszuk az elődöntőt. De összeraktuk magunkat, nyomatékosítottuk magunkban, hogy mi az, amit el akarunk érni, mik a motivációs erők, Nagy Viktor utolsó mérkőzésétől kezdve addig, hogy nem biztos, hogy mindenkinek lesz egy másik lehetősége nemcsak érmet szerezni, hanem egyáltalán olimpián szerepelni. Az sem volt biztos, hogy megrendezik az olimpiát, nem tudhattuk, hogy egyáltalán itt lehetünk-e. Mondtam a fiúknak, hogy az ilyen lehetőségekkel élni kell."

Ahogy fogalmazott: örömmel és boldogsággal mennek haza, győzelemmel, sikerrel és jövőképpel.

A spanyolok elleni meccsről úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen csapattól tartani kell, ráadásul az elmúlt időszakban nagyon szoros mérkőzéseket játszottak egymással.

"Szerintem a három legnagyobb esélyes között volt a spanyol válogatott, nagyon stabilak. Az elmúlt időszakban nagyon nyomták a gázpedált, kíváncsi voltam, hogy meddig bírják. A szerbeknek is klasszis egyéni teljesítményekre volt szükségük ellenük az elődöntőben, úgyhogy óriási értéke van annak, hogy így tudtuk őket legyőzni.

Egy picit lehet, hogy elfáradtak a végére. Mi pedig jól reagáltunk mindenre, sokkal több kiállítást kellett kivédekeznünk, mint nekik, de erre fel is voltunk készülve." - elemzett Märcz, aki bevallotta, hogy kicsit elérzékenyült, mert fontos volt számára is, hogy a játékosok bronzéremmel a kezükben menjenek haza.

"Remélem, hogy lesz lehetőségük még ennél csillogóbb éremért is játszani. Van potenciál a jövő férfi vízilabdázóiban is." - mondta.

A szakember egyben gratulált a női válogatottnak, amely szombaton ugyancsak bronzérmet szerzett Tokióban.

A búcsúzó Nagy Viktorról azt mondta: köszöni neki, hogy kitartott, szerinte extrát nyújtott ahhoz képest, mint amit év közben lehetett látni tőle, és örül annak, hogy éremmel távozik.

A csapatkapitány Varga Dénes is azzal kezdte, hogy bár a kapus kérte tőlük, hogy küzdjenek érte is, ezt nem is kellett volna mondania.

"Volt bennünk annyi betyárbecsület, hogy ha már tudjuk, hogy az utolsó mérkőzése, akkor nem csak az országunkért, hanem érte is küzdjünk egy kicsit jobban." - árulta el.

A bronzmeccsről szólva a Ferencváros pólósa azt mondta, a spanyolok néhány játékosa nem kapta el a ritmust, s ezt ők ki tudták használni.

"Emellett jól védekeztünk, illetve Viktor jól védett." - jelentette ki.

Hárai Balázs úgy fogalmazott, arannyal felérő számukra ez a bronzérem, mert nagyon sokat dolgoztak az elmúlt években azért, hogy éremmel távozzanak a japán fővárosból.

"Nagyon elfáradtam a bronzmeccsen. Hogy ez volt-e az utolsó olimpiám? Még nem tudom. Párizsban még nem jártam, hogy a családdal megyek-e nyaralni vagy az olimpiára, majd elválik. Még nem nézek ennyire előre." - nyilatkozott.

MTI