Ha allergiás tüneteket észlel, lehetséges, hogy a delta variánst kapta el

2021. augusztus 8. 14:49

Továbbra is a magyar az egyik legsikeresebb oltási kampány a világon. Más országoktól eltérően itthon vakcinabőség van, ami lehetőséget teremt arra, hogy oltóanyaggal segítsünk más országoknak, illetve itthon elindulhatott a harmadik oltások beadása is, Európában elsőként. Erre pedig szükség van, ugyanis a delta variáns egyre nagyobb problémákat okoz világszerte, hiszen jóval fertőzőbb és gyorsabban is terjed, mint a korábbi változatok – hangzott el az M1 Híradójában.

Rövid adminisztráció után azonnal beadják az első, a második, vagy a harmadik koronavírus elleni védőoltást Pécsen. Szombaton olyanokat is beoltottak, akik néhány hónapja estek át a betegségen.

A Klinikai Központban hétvégén négy oltópont működik, ezeken szombaton csaknem háromszáz injekciót adtak be. Ezek nagy része már a harmadik dózis volt. Az oltópont vezetője szerint egyre nagyobb az érdeklődés: csak ők több mint ezer embert oltottak be eddig a harmadik dózissal.

„Ez egy erős kezdésnek mondható és azt látjuk, hogy a folytatás még erősebb lesz, hisz a következő hétre közel ezerötszáz jelentkezést már látunk, akik beregisztráltak, bejelentkeztek” – mondta Sebestyén Andor a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ elnöke.

Magyarország a brüsszeli beszerzéstől független, keleti oltóanyagok segítségével több mint egy hónapnyi előnybe került a legtöbb uniós tagállammal szemben, és a vakcinabőség miatt azok ,akik kérik és akiknél ez szükséges, egy újabb emlékeztető injekciót is kaphatnak.

Az Európában egyre gyorsabban terjedő új vírusváltozat, a Delta mutáns lappangási ideje átlagosan négy nap, tehát rövidebb, mint a harmadik hullámért felelős brit mutánsé, amelynél ez hat nap volt. És 60 százalékkal fertőzőbb, valamint gyorsabban is terjed, mint a klasszikus vírus. A betegek sokkal több vírust, és gyorsabban adnak át, mint korábban.

A fertőzés tünetei is megváltoztak: a delta variáns egyebek mellett fejfájást, torokfájást, orrfolyást, tüsszögést, köhögést, hőemelkedést, lázat, emésztési panaszokat és szemirritációt is okoz. Ezért könnyen összetéveszthető az allergiával.

Az ilyen tünetek megjelenésekor értesíteni kell a háziorvost.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a delta variáns ellen is hatékonyak az itthon engedélyezett vakcinák. A betegség súlyos lefolyását csak a védőoltással lehet elkerülni. A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik még mindig nem vették fel a védőoltást, hiszen ők semmilyen védelemmel sem rendelkeznek a vírussal szemben.

hirado.hu - M1