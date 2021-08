Közös hadgyakorlatot folytat a kínai és az orosz hadsereg

2021. augusztus 10. 10:00

Közös, "terrorellenes" hadgyakorlatot folytat a kínai és az orosz hadsereg a Kína északnyugati részén fekvő Ninghszia-Huj Autonóm Területen, miközben a Kínával szomszédos Afganisztánban az amerikai csapatok kivonulásával bizonytalanná vált a helyzet.

Illusztráció: kínai tankok – globaltimes.cn

A Hszinhua állami hírügynökség tudósítása szerint a földi és légi hadgyakorlat hétfőn vette kezdetét és péntekig tart majd. A kínai védelmi minisztérium közleménye szerint a gyakorlat célja a két hadsereg terrorellenes együttműködésének erősítése, továbbá a két ország regionális és a nemzetközi béke és biztonság iránti szilárd elhivatottságát hivatott bemutatni.



A Global Times című kínai lap internetes kiadásában hétfő este megjelent cikk szerint ez az első alkalom, hogy a kínai hadsereg más országgal közös gyakorlaton veti be J-20 típusú lopakodó vadászgépeit. A lap által idézett kínai szakértők szerint ez is alátámasztja a két hadsereg közötti kölcsönös bizalmat. A kínai hadsereg ráadásul most először tart közös gyakorlatot külföldi hadsereggel kínai területen a koronavírus-járvány kezdete óta.



Kína és Oroszország között átfogó stratégiai partneri kapcsolat áll fenn, ám hivatalos, szövetségben nem állnak egymással. Moszkva és Peking mindazonáltal jellemzően támogatja egymást a két ország érdekeit érintő kérdésekben.



A Kína északnyugati részén fekvő Hszincsianggal szomszédos Afganisztánban sokat romlott a biztonsági helyzet azóta, hogy az Egyesült Államok vezette nemzetközi haderő megkezdte csapatai kivonását az országból. A tálibok offenzívák sorozatát indították az afgán kormányerők ellen, és jelentős területeket, határátkelőket szereztek meg, tartományi székhelyeket foglaltak el.



Vang Ji kínai külügyminiszter július végén fogadott egy tálib küldöttséget, akiket Kína támogatásáról biztosított, feltételként szabva, hogy a tálibok szigorúan elhatárolódnak minden terrorszervezettől, köztük a Kína által, az ujgurok lakta Hszincsiangban elkövetett merényletekért vádolt Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalomtól (ETIM).

MTI