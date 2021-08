Sztrájkot hirdetett a német mozdonyvezetők szakszervezete

2021. augusztus 10. 12:38

Sztrájkot hirdetett a német mozdonyvezetők szakszervezete (GDL), a munkabeszüntetés a teherszállításban kedd este, a személyszállításban szerda hajnalban kezdődik és 48 óráig tart.

A Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság teherszállítási ágazatában kedden 19 órától, a személyszállításban szerdán két órától sztrájkolnak a szakszervezet tagjai, akik egy belső szavazáson 95 százalékos arányban támogatták, hogy munkabeszüntetéssel küzdjenek a béremelésért.



A GDL legutóbb 2015-ben szervezett sztrájkot, a leghosszabb 138 óráig, csaknem hat napig tartott, és szakértői becslések szerint naponta nagyjából 100 millió euró kárt okozott a német nemzetgazdaságnak.



A GDL a DB 320 ezer dolgozója közül csupán nagyjából 37 ezret képvisel, de köztük van a vonatvezetők többsége, a munkabeszüntetés így országszerte járatkimaradásokhoz, késésekhez vezethet.



A szakszervezet 3,2 százalékos béremelést követel és prémiumot a koronavírus-járvány miatti nehézségekért. A munkaadó ugyancsak 3,2 százalékos béremelést ajánl, de fokozatosan vezetné be.



A járvány miatt eleve súlyos helyzetben lévő DB-nél induló sztrájk hátteréről a német sajtóban közölt első magyarázatok szerint a GDL-nek a bérezés mellett a társaságon belüli tekintélyének erősítése is fontos.



A GDL-ben mozdonyvezetők mellett vonatkísérők is tevékenykednek, de a DB szakszervezeti tag dolgozóinak döntő többsége a vasutas és közlekedési dolgozók érdekképviseletéhez (EVG) tartozik, és a GDL-t az eljelentéktelenedéssel fenyegeti egy 2015-ös törvény.



A jogszabály szerint valamennyi szakszervezet tárgyalhat a munkáltatóval a bérekről, munkakörülményekről, kollektív szerződésről, de mindig az a megállapodás érvényes, amelyet a legtöbb dolgozót képviselő szakszervezet kötött a munkaadóval, és a GDL-nek a DB nagyjából 300 telephelye, üzeme és egyéb szervezeti egysége közül alig húszban van többsége.



MTI