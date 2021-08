Kezdődik az I. Debreceni Ünnepi Játékok

2021. augusztus 10. 13:42

Keddtől tíz napon át várja a közönséget az I. Debreceni Ünnepi Játékok, amelynek programján zenei, színházi és néptánc produkciók, valamint operaelőadás is helyet kapott. Augusztus 13-án a Csíksomlyói Passió, augusztus 17-én pedig a Bánk bán látható.

A nagyszabású fesztivál augusztus 10. és 20. között a Coopera szervezésében indul útjára. A város olyan ikonikus terei válnak kulturális helyszínekké, mint a Nagyerdei Szabadtéri Színpad, a Régi Városháza udvara vagy a Debreceni Református Nagytemplom előtti tér - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a Régi Városháza hangulatos kertjében esti koncertek lesznek, a Kossuth téren pedig több monumentális produkciót láthat a közönség. Többek között augusztus 13-án a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában a Csíksomlyói passió című produkció érkezik Debrecenbe, augusztus 17-én Vidnyánszky Attila rendezésében a Coopera három felvonásos Bánk bán című operaelőadását mutatják be.



A produkciók egy része a helyi intézmények, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Csokonai Színház és a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. támogató együttműködésével valósul meg.



A szervezők remélik, hogy hosszú távon a régió mértékadó nyári zenei eseménysorozatává válik az új programsorozat, amely hozzásegíti Debrecent ahhoz, hogy a térség kulturális fővárosa legyen. Mint írják, szeretnék, hogy a Kárpát-medencei szereplőket összefogó programsorozattal olyan összművészeti bázis szülessen, amely a nyugati képviselőket is bevonva nemzetközi szintűvé emelkedik, miközben megismerteti a sajátos, helyi kulturális értékeket is.



A fesztivál programjai között a könnyed, nyáresti kamarakoncerttől a Virtuózok Kamaraegyüttessel, Boncsér Gergely operett- és operaénekes önálló dalestjén át, a 100 éve született Cziffra György előtt tisztelgő hangversenyig számos különböző műfajú produkció megtalálható.



Augusztus 20-án, az államalapítás és Szent István ünnepén a Coopera a Hungarikum Gálakoncerttel várja a fesztiválra látogatókat.



Mint írják, a hangverseny a népzene, az operett, az opera, a magyar nóta és a világzene köré épül, és vezeti végig a nézőket több mint ezeréves kultúránk történelmén. A koncert fellépői az öt műfaj elismert képviselői. A több mint száz színpadi közreműködőt felvonultató produkció látványvilága megidézi kulturális tradícióinkat, képzőművészeti, épített és innovációs értékeinket - áll a közleményben.



Az idén 70 éves jubileumát ünneplő Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári Piactéren című előadása a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon látható.





A fesztiválon olyan művészekkel is találkozhat a közönség, mint Rost Andrea operaénekes, a Jávorkai Brothers virtuóz, hegedűn és csellón játszó testvérpár-duó, vagy a Bánk bán főszerepében fellépő Molnár Levente, akik a világ számos pontján aratnak rendszeresen sikert.



A programokról részletes információ a www.debreceniunnepijatekok.hu oldalon érhető el.



MTI