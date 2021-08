A rasszizmus hungarofób változata a román stadionokban

2021. augusztus 10. 15:14

Antal Árpád, az erdélyi Sepsiszentgyörgy polgármestere a fegyelmi szabályok szigorítására szólította fel a Román Labdarúgó Szövetséget (FRF) annak érdekében, hogy visszaszorítsák a romániai stadionokon eluralkodott magyarellenességet.

Az elöljáró egy közösségi oldalon közölte kedden, hogy "mélységesen felháborító és kimondottan aggasztó lett a magyarellenesség gyakorisága és mértéke a romániai lelátókon". Antal szerint az FRF nem lépett fel kellő eréllyel a jelenséggel szemben. "Ezért határozottan felszólítjuk a labdarúgó-szövetség vezetőségét, hogy egyrészt szigorítsanak a szabályokon, másrészt ezeket a szabályokat szigorúan tartassák be" - írta Antal Árpád.



Közölte, hogy egyeztetett Razvan Burleanuval, az FRF elnökével, aki elmondta, hogy a szövetségnek a hatályos szabályok szerint kevés mozgástere van, és a kiszabható szankciók a mérkőzés megfigyelőjének jelentésétől függnek. A hatályos törvények értelmében az FRF csak a klubokra szabhat ki szankciókat, ezért az egyik megoldás az lenne, ha a törvényt úgy módosítanák, hogy a szurkolókat is büntetni lehessen akár a stadionokból való kitiltással.



Antal szerint fontos, hogy az európai szövetségnek (UEFA) is jelezzék a román futballban uralkodó állapotokat, és felkérjék őket, kísérjék figyelemmel a román bajnokságot.



Antal Árpád azt követően foglalt állást, hogy hétfőn a román élvonalban a Sepsi OSK a Farul otthonában játszott mérkőzésen többször is felcsendült a hazai szurkolók részéről a "kifelé a magyarokkal az országból!" rigmus. Niczuly Roland, a Sepsi kapusa arra panaszkodott a találkozó utáni nyilatkozatában, hogy a kapu mögött ülő hazai szurkolók leköpték. A meccset a kispadról a Gheorghe Hagi által irányított Farul nyerte 1-0-ra.



Legutóbb a múlt szerdán a másodosztályban megtartott Steaua Bucuresti-FK Csíkszereda mérkőzésen csendültek fel magyarellenes rigmusok. Novák Eduárd romániai ifjúsági és sportminiszter hétfőn közölte, hogy a szaktárca erőszak elleni bizottsága belső kivizsgálást indított az ügyben.



"Felszólítom mindazokat, akik ezeket az incidenseket elemzik, a Román Labdarúgó Szövetséggel az élen, hogy vonják felelősségre a tetteseket!" - nyilatkozta Novák Eduárd.

MTI