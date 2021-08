Nébih: fertőzött vaddisznót találtak Fejér megyében – ASP-vírus

2021. augusztus 10. 17:01

Fertőzött vaddisznót találtak Fejér megyében, a Bicske község külterületén talált elhullott állatból az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatta ki kedden a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma - közölte a hivatal a honlapján.

Az esetről az országos fő állatorvos tájékoztatta az Európai Bizottságot, és értesíti az érintett partnerországokat is.



A közlemény szerint az elhullott fertőzött vaddisznót Fejér megye egy, korábban már fertőzötté nyilvánított területének Komárom-Esztergom megyéhez közeli szélén találták. A betegség az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Komárom-Esztergom megyéből.



A Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport augusztusi ülésén vizsgálja, hogy szükség van-e a Fejér megyében korábban megállapított fertőzött és magas kockázatú területek bővítésére.



A közlemény kiemeli: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami a megbetegedett állományok leöléséből, valamint a kereskedelmi korlátozásokból adódik. Ezért továbbra is a házisertés-állományok megvédése a legfontosabb feladat, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.



A Nébih arra is felhívta a figyelmet, hogy a vírust a kirándulók is tovább terjeszthetik, ezért fontos, hogy a látogatók ne hagyjanak élelmiszerhulladékot az erdőkben, valamint a cipőket, bakancsokat alaposan tisztítsák, lehetőség szerint mossák le a kirándulást követően.



MTI