A XXX. Palóc Napok Füleken

2021. augusztus 10. 17:20

Csütörtökön kezdődik a XXX. Palóc Napok és Füleki Városnapok programsorozata a felvidéki Füleken. A négynapos fesztivál alatt színházi előadás, koncert, interaktív városi séta, meseelőadás, operett-előadás és dobshow is várja az érdeklődőket - tájékoztatta az MTI-t a füleki Városi Művelődési Központ igazgatója kedden.

Fülek ősi magyar címere – wikipedia

Illés Kósik Andrea elmondta, hogy augusztus 12. és 15. között kettős ünnepet ül Fülek: a Palóc Napokat 30. alkalommal rendezik meg, és megemlékeznek a város első írásos említésének 775. évfordulójáról is.



Csütörtökön a Radosinské naivné divadlo Pán Strom című vígjátékát láthatja a közönség a művelődési központban, Fülek ezzel az előadással tiszteleg a felvidéki professzionális színjátszás száz éve előtt.



Az esti előadás előtt a várudvaron A világ nem csak fekete-fehér címmel roma tehetségek adnak zenés, táncos műsort, a Városi Honismereti Múzeum galériájában pedig jubileumi kiállítás nyílik Jana Bialová munkáiból.



A pénteki ünnepi műsorban - amelynek része a városi díjak átadása is - a magyarországi Dobroda, valamint az 50. születésnapját ünneplő Datelinka zenekar ad koncertet, közreműködik a Rakonca és a Jánosík néptáncegyüttes, valamint fellép a százéves Pro Kultúra Füleki Férfikar és a Melódia Női Kar.



Szombat délelőtt a szervezők a családokat várják a várudvarba meseelőadásokra, bábkoncertre és különböző foglalkozásokra.



Illés Kósik Andrea az esti koncertekről szólva elmondta, hogy pénteken a közkedvelt Kandrácovci lép fel a füleki várudvaron, majd szombaton az Ocho Macho és a Neoton Família Sztárjai lépnek a színpadra. A két koncert között a Campana Batucada dobshow-ja szórakoztatja a közönséget.



A négynapos kulturális programsorozatot az idén is operett-előadás zárja: Lehár Ferenc Cigányszerelem című operettjét Kállay Bori szereplésével vasárnap este láthatják a nézők a várfalak tövében.



A RETOUR Miskolc-Fülek - Mi van a kofferben? című határon átnyúló programnak köszönhetően a Füleki Városi Művelődési Központ első alkalommal rendez interaktív városi sétákat, amelyek egy-egy állomásánál két nyelven hallhatnak érdekességeket a résztvevők.



Szombaton a pincesorról indulva a rozsnyói Actores színház színészeinek kíséretében a gimnáziumot és a városi múzeumot érintve a Várfelső utcáig halad a séta. Egyes helyszíneken Rák Viki színművésznő is közreműködik majd. Vasárnap a várból - ahol a Defensores történelmi csoport tart rövid bemutatót - a templomhoz és a városházához látogatnak el a séta résztvevői, majd ismét a Várfelső utcában zárul a városi túra, amelyet ezúttal a Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar kísér Miskolcról.



A rendezvénysorozat szervezője - több partnerrel együttműködve - a Füleki Városi Művelődési Központ, támogatói a Kisebbségi Kulturális Alap, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és az Interreg V-A Felvidék - Magyarország Kisprojekt Alap.



Az igazgató tájékoztatása szerint a járványügyi rendeletek értelmében a belépőjegyes rendezvényeket az érdeklődők elővételben vásárolt online jegyekkel látogathatják.

Az ingyenes programokra való belépéshez előzetes regisztráció szükséges.

MTI