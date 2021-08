Orosz védelmi miniszter: a legszörnyűbb fenyegetés a társadalom felbomlása

2021. augusztus 10. 19:45

Oroszország számára a legszörnyűbb fenyegetést társadalmának felbomlása jelenti - mondta Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kedden egy ifjúsági oktatási fórumon a Moszkva megyei Szolnyecsnogorszkban.

Sojgu szerint az orosz katonai tárca tisztában van vele, hogy milyen fegyverekkel fenyegetik Oroszországot kívülről, és hogyan kell velük szembeszállni.



"De van ennél szörnyűbb dolog, amely az elmúlt időben, pontosabban az elmúlt évtizedekben legfontosabb veszéllyé vált minden ország számára. Ez a belső fenyegetés. Mindez azzal áll összefüggésben, hogy fokozatosan felbomlik a társadalom" - hangoztatta a miniszter.



Szavainak alátámasztására Jugoszláviát, Líbiát, Irakot, Szíriát és Egyiptomot hozta fel példaként.



"Van aki talpon maradt, van aki nem" - tette hozzá.



Közölte, hogy az orosz katonai támogatásnak köszönhetően a damaszkuszi kormány mára Szíria területének több mint 90 százalékát vonta ellenőrzése alá.

Emlékeztetett arra, hogy a 2015. szeptember 30-án megkezdődött orosz beavatkozást megelőzően ez az arány 12 százalék volt.



Sojgu múlt pénteken Krasznojarszkban arról beszélt, hogy az információ mára fegyverré vált, és hogy Rigában, Tallinnban és Varsóban olyan propagandaközpontok jöttek létre, ahol orosz állampolgárokat képeznek ki a hazájuk elleni információs támadásra. Azt állította, hogy Oroszországban nincsenek hasonló intézmények.



Szolnyecsnogorszkban a miniszter rámutatott, hogy a fegyveres erők iránti bizalom a felmérések szerint 79-86 százalékos, ami komoly előrelépés a 10-12 évvel ezelőtt mért 27-29 százalékhoz képest. Elmondta, hogy társadalmi bizalom szempontjából a hadsereg után a második helyen az ortodox egyház áll Oroszországban.



Méltatta a hadsereg fegyverzete és a hadiipar korszerűsítésének Vlagyimir Putyin elnök által jóváhagyott programját. Sojgu szerint fegyverzete korszerűségének szempontjából az orosz fegyveres erők minden más hadsereget felülmúlnak. Egy másik tanácskozáson, ugyancsak kedden Sojgu bejelentette, hogy a modern fegyverzetek arányának az év végére el kell érnie a 71,9 százalékot.



Elmondta, hogy az orosz hadsereg mára 168 olyan, állandó készültségben lévő gépesítettlövész- és harckocsizó zászlóaljcsoportot állított fel, amely akár egy órán belül bevethető. Hangsúlyozta, hogy "ez egy nagyon magas mutató".



Sojgu kedden Moszkvában egy hadibeszerzési tanácskozáson elmondta, hogy a védelmi tárca a 2021-2024-es időszakban évente mintegy 15 ezerrel kívánja növelni a tiszti és a szerződéses katonai állományt. Mint mondta, ehhez az egyre fejlettebb katonai eszközök kezelésére van szükség.



Bejelentette, hogy befejeződött az eszközökkel felszerelt hadászati rakétaerők infrastruktúrájának kiépítése Nyizsnyij Novgorodban, Novoszibirszkben, Kozelszkben és Tejkovóban, és hogy idén megkezdődtek a repülőtérhálózat fejlesztését, a haditengerészet bázisrendszerének javítását és a sarkvidéki övezet infrastruktúrájának fejlesztését célzó teljes körű munkálatok. A miniszter szerint idén háromezer épületet és létesítményt helyeznek üzembe a fegyveres erők igényeinek megfelelően.



Beszámolója szerint a hadsereg az év első felében több mint 200 egységnyi fegyverzetet, valamint különleges hadfelszerelést kapott. Ezek között voltak MiG-35SZ típusú repülőgépek, Mi-8MTPR-1 és Ka-52 Alligátor helikopterek, de átadtak kilenc hadihajót is, köztük a Kazany atom-tengeralattjárót és a Grajvoron kis rakétaszállító hajót, valamint 12 radarállomást és a Basztyion parti rakétarendszer egy egységét is.



A fórumon Andrej Cserevko vezérőrnagy, a hadászati rakétaerők 13 hadosztályának parancsnoka elmondta, hogy 2023-ra megkezdi a szolgálatot a második olyan ezred is, amelyet Avangard hiperszonikus, irányítható szárnyas siklóblokkal ellátott interkontinentális rakétarendszerrel szereltek fel. Az első ezred 2019 decemberében megkezdődött hadrendbe állítása idén fejeződik be.



Alekszandr Zarenkov ellentengernagy, az Északi Flotta 11. tengeralattjáró-hadosztályának parancsnoka elmondta, hogy a májusban rendszerbe állított, a Jaszeny-M szériához tartozó Kazany atomtengeralattjáró egyéb csapásmérő eszközök mellett Cirkon hiperszonikus rakéták hordozására is alkalmas.



Alekszej Krivorucsko védelmi miniszterhelyettes az ígérte, hogy az orosz hadsereg az év végéig húsz T-14-es Armata harckocsit és 65 sorozatgyártású T-90M Proriv típusú páncélost, továbbá 18 közepes és nehéz pilóta nélküli felderítő repülőgépet és egy dandárfelszerelésnyi Iszkander-M típusú műveleti-taktikai rakétakomplexumot vehet birtokba.



MTI