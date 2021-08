A lengyel kormányfő kezdeményezte egy koalíciós párt vezetőjének leváltását

2021. augusztus 10. 20:15

Lengyelorszában az egyik kisebb kormánykoalíciós párt, az Egyetértés elnökének, Jaroslaw Gowin miniszterelnök-helyettesnek a leváltását kezdeményezte Mateusz Morawiecki miniszterelnök - közölte kedden a kormányszóvivő. Gowin szerint ez a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormánykoalíció végét jelenti.

A kormányfő aláírta és Andrzej Duda elnöknek továbbította a Gowin leváltását kezdeményező beadványt - jelentette be Piotr Müller szóvivő. Gowin fejlesztési miniszter is volt, a szóvivő szerint feladatait a lengyel jog értelmében egyelőre Morawiecki veszi át.



Müller szerint Gowin az utóbbi időben több alkalommal kétségbe vonta a kormány lépéseit, köztük a Lengyel Megállapodás nevű országfejlesztő programban foglalt adóreformot. Kiemelte: a programot májusban az Egyetértés nevében Gowin is aláírta.



Elmondása szerint Gowin, valamint az Egyetértés "elégtelen tempóban" dolgozott a Lengyel Megállapodásnak azon projektjein, amelyek a fejlesztési tárca hatáskörébe tartoznak.



A kormányszóvivő további együttműködést ajánlott az Egyetértés azon tagjainak, akik meg akarják valósítani a Morawiecki-kabinet programját.



Az esetleges előrehozott választást firtató újságírói kérdésre Müller úgy reagált: nem hiszi, hogy Gowin leváltása miatt a PiS elveszítené a parlamenti többséget.

Meggyőződését fejezte ki, hogy a kormánykoalíció frakcióján belül, valamint a parlament többi részében elegendő képviselő akad, aki támogatja a kormány reformjait.



Jaroslaw Gowin a leváltása bejelentését követő sajtóértekezletén elmondta: mindez a kormánykoalíció végét jelenti, szerdán az Egyetértés választmányi ülésén a koalíció elhagyását fogja javasolni.



Szombaton az Egyetértés választmánya már kilátásba helyezte, hogy elhagyja a kormánykoalíciót, amennyiben a PiS az adóreform tervezeteibe nem iktat be bizonyos, a vállalkozóknak kedvező módosításokat. Szorgalmazták azt is, hogy a PiS enyhítsen a médiatörvény szerdán a parlament elé kerülő tervezett módosításain, melyek a külföldi részesedésű média működési engedélyeiről szólnak. Több ellenzéki politikus szerint a módosítás célja a kormánnyal szemben kritikus, amerikai tulajdonú TVN24 hírtelevízió működési engedélyének bevonása.





A kormánykoalíció jelenleg három pártból áll: a PiS és az Egyetértés mellett a Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter által vezetett Szolidáris Lengyelországból. A PiS parlamenti frakciójában ülnek viszont az Egyetértésből nemrég kivált Republikánus Párt tagjai is.



Emellett a PiS június közepén megegyezett a Lengyel Megállapodás támogatásáról a volt elnökjelölt, Pawel Kukiz rockénekes által irányított kisebb ellenzéki tömörüléssel. Az egyezség elvileg biztosíthatja a PiS többségét egyes szavazásokon, amelyeken az eddig a 232 képviselővel rendelkező kormánykoalíció nem szavazna egységesen a 460 fős alsóházban.



MTI