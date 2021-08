Kijev: bekérették a fehérorosz nagykövetség vezetőjét a külügyminisztériumba

2021. augusztus 10. 20:41

Bekérették az ukrán külügyminisztériumba kedden a fehérorosz nagykövetséget vezető Kiril Kamisev ügyvivőt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök előző napi sajtótájékoztatóján tett kijelentései miatt.

A diplomatát figyelmeztették, hogy Lukasenka kijelentése, amely szerint kész elismerni az orosz szuverenitást az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím felett, egyenértékű a Kreml Ukrajna területi integritása és szuverenitása elleni bűncselekményében való bűnrészességgel, annak minden nemzetközi jogi következményével.



Kijev magyarázatot kért Lukasenka azon szavaival kapcsolatban is, amelyek arra utaltak, hogy a fehérorosz fél megengedte területén Raman Prataszevics ellenzéki aktivista kihallgatását az ideiglenesen megszállt Luhanszkból érkezett "önjelölt ügyészeknek". "Ha ez megerősítést nyer, akkor ellentmond annak a hivatalos válasznak, amelyet az ukrán fél kapott a fehérorosz külügyminisztériumtól, amelyben ezt a tényt kategorikusan cáfolták" - tette hozzá a kijevi tárca.



Május 23-án a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó járata utóbb hamisnak bizonyult bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre a minszki repülőtéren. A gépen a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették Raman Prataszevics ellenzéki aktivistát és újságírót, a fehérorosz tüntetéseket szervező NEXTA Telegram-csatorna egyik alapítóját, akit az országban köröztek.



Kijev "a valóságtól távol eső, felelőtlen propagandának" nevezte a fehérorosz elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Ukrajna fegyvereseket képezne ki területén, hogy azokat utána "átdobja" Fehéroroszországba. Az ukrán minisztériumban megjegyezték: ez beleillik abba a hamis képbe, amelyet a Kreml Lukasenka környezetében lévő propagandistái alkottak, s amelyben Ukrajnát Fehéroroszországgal, a fehérorosz néppel ellenséges országként igyekeznek beállítani. "Lukasenka Ukrajnából és más, nyugati államokból érkező, Fehéroroszország elleni külső fenyegetésekről gyártott álhírekkel próbálja igazolni elnyomó módszereit és a fehérorosz állampolgárok jogainak és szabadságának korlátozását" - idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál az ukrán külügyminisztériumot.



A tárcánál kifogást emeltek Lukasenka arra vonatkozó kijelentésével szemben is, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel együtt "térdre kényszeríti" Ukrajnát. Az ügyvivőnek azt mondták, hogy ezek a szavak Fehéroroszország gyengeségét bizonyítják. Putyin nem tudta térdre kényszeríteni Ukrajnát, így Lukasenka reményei is hiú ábrándok - szögezte le az ukrán külügyminisztérium.

MTI