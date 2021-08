Kiürítettek egy Tennessee állambeli középiskolát egy fegyveres személy miatt

2021. augusztus 10. 20:48

A Nemzeti Gárda helyi fegyverraktárába evakuálták a diákokat és a tanárokat az egyik Tennessee-állambeli középiskolából egy fegyveres személy miatt - jelentette kedden az amerikai sajtó.

A Hawkins megyei seriff hivatalának illetékesei elmondták, hogy a Kingsporttól nyugatra található középiskolát reggel 8 óra körül lezárták, miután a rendőrség bejelentéseket kapott az intézmény területén lőfegyvert viselő egyik személyről.



"Vészhelyzet alakult ki a középiskolában. Jelenleg leginkább a diákjaink és a személyzet biztonsága miatt aggódunk. Kérjük, maradjanak távol a helyszíntől, hogy a bűnüldöző szervek és a mentők hozzáférhessenek a területhez!" - áll a Hawkins megyei iskolák közleményében.

K

ésőbb a megyei seriff hivatala közleményében bejelentette, hogy gyanúsítottat nem találtak a helyszínen, és lövöldözéssel kapcsolatos sérültekről sem kaptak jelentést. "A hivatal munkatársai a bejelentést követően azonnal reagáltak, és megkezdték a gyanúsított keresését. A nyomozás továbbra is folyamatban van." - tették hozzá.



Az egyik helyi televíziótársaság arról számolt be: a Hawkins megyei mentőszolgálat tisztviselői megerősítették, hogy több mentőautó volt az iskolában, ahonnan több beteget is elszállítottak a helyszínről. A riport azonban nem közölt részleteket a sérülésekről.

MTI