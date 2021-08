Már a pedofilok iránt is érzékenyítene a szélsőség

2021. augusztus 10. 20:59

Már a pedofíliát relativizáló érzékenyítő alkotásokkal is találkozni a Magyarországon is jelen lévő multinacionális streamingszolgáltató, az HBO GO kínálatában. A „Nem vagyok, aki vagyok” című filmről nyilatkozva az Alapjogokért Központ igazgatója, Szánthó Miklós lapunknak elmondta: hazudnak a nemzetközi cégek amikor tagadják, hogy politizálnának, miközben azt állítják, hogy társadalmi ügyek mellett állnak ki.

– Aki azt mondja, hogy ilyen meg olyan szempontból kicsit megértőbbnek kellene lenni a pedofilok iránt, az lényegében a kiskorúak brutális megrontására mond igent – nyilatkozta lapunknak Szánthó Miklós, hozzátéve, hogy az LMBTQ-agymosásnak – amely mozaikszó hamarosan ki fog egészülni a P betűvel – az a lényegi eleme, hogy elbizonytalanítsa az embereket abban, hogy mi a jó és mi a rossz, mi rendeltetésszerű és rendeltetésellenes.

Empátiát keltenek

Az Alapjogokért Központ igazgatóját annak kapcsán kérdeztük, hogy az HBO GO streamingszolgáltató műsorkínálatában is szerepel a „Nem vagyok, aki vagyok” című film, ami egy pedofil férfi történetét és vívódásait mutatja be. Az érzékenyítő alkotásról „Pedofil vagyok, de élni akarok” címmel jelent meg pozitív recenzió a Port.hu portálon, amelyben üdvözlik, hogy a film rendezője, Patrice Toye a szokásos szenvtelen, kívülálló ábrázolás helyett érzékenyen és empátiával áll a pedofil főszereplő karakteréhez.

„A Nem vagyok, aki vagyok didaxis nélkül illusztrálja azt a súlyos morális kérdést, hogy hol kezdődik az, hogy valaki rossz ember, és hol a vége annak, hogy valaki jó ember, csak rossz dolgot csinált” – fogalmaz a cikk szerzője, aki szerint a főszerepet alakító Tijmen Govaerts olyan érzékenyen és hitelesen mutatja be az általa játszott pedofil karakter szenvedését, hogy „lehetetlen nem együttérezni vele, és csodák csodájára közben még csak rosszul sem érezzük magunkat. Csak nagyon szomorúnak.”

Egy irányultság a sok közül?

– Teljesen nyilvánvaló, hogy ez az egész szektor politizál, méghozzá összhangban a liberális politikai kórussal – mondta a nemzetközi streamingszolgáltatók tevékenységéről Szánthó Miklós, és hangsúlyozta: szivárványszínekbe burkolózó nagyvállalatok puha eszközökkel, kerülőutas kommunikációval lényegében ugyanazt célozzák, mint a direktebb eszközökkel operáló nagypolitika. – Ezek a cégek tagadják, hogy ők politizálnának, és azt hazudják, hogy társadalmi ügyek mellett állnak ki – hívta fel rá a figyelmet az Alapjogokért Központ igazgatója.

Szánthó Miklós szerint a gyermekek szexualizálását és a genderideolóigát nem a magyar gyermekvédelmi törvény mosta össze, hanem az LMBTQ-lobbi, amely évek óta kiskorúakkal reklámozza a homoszexuális büszkeség ügyét és a transztémát. – Ők vitték már be Nyugaton ezt az agymosást és a szexuális tematikát az óvodákba, iskolákba – emlékeztetett a szakértő, és hozzátette: senkinek ne legyen kétsége, a különféle, elnyomottnak nevezett csoportok felszabadítását hirdető folyamat öngerjesztő, ha nem fékezzük meg, sosem lesz vége.

– Mi lesz a logikai gátja annak, hogy egy Soros-féle jogvédő holnapután azt mondja: ha a szexuális orientáció miatti diszkrimináció tilos, akkor ne tessék diszkriminálni a pedofilokat se, hiszen az is csak egy irányultság a sok közül? – tette föl a kérdést az Alapjogokért Központ igazgatója, és hangsúlyozta: ez ellen az egész elmebaj ellen a jog és a politika eszközével kell fellépni. – Előbbire jó példa a gyermekvédelmi törvény, utóbbira pedig a népszavazási kezdeményezés – tette hozzá.

Baloldali szerecsenmosdatás

Szánthó Miklós arra is figyelmeztetett, hogy a baloldalon nem példa nélküli a pedofília relativizálása. – Azt gondolnánk, hogy a témát most akarják bedobni a köztudatba, de sajnos nem. Nyugat-Európában ennek bőven van előzménye – mondta az Alapjogokért Központ igazgatója, és emlékeztetett rá, hogy Hollandiában korábban volt pedofilpárt, Franciaországban pedig évtizedekre visszamenő követelés a beleegyezési korhatár leszállítása, és számos baloldali értelmiségi, köztük Michel Foucault, Olivier Duhamel vagy éppen Daniel Cohn-Bendit, érintett is volt pedofilbotrányokban, noha egyikük sem részesült retorzióban.

– Ezek a balliberális áramlatok is elértek sajnos hozzánk, a baloldali sajtóban évek óta tűnnek fel a pedofília iránt megértést hirdető írások – fejtette ki Szánthó Miklós, felidézve, hogy az egykori SZDSZ-es Kőszeg Ferenc már 15 évvel ezelőtt a poligámia és a pedofília elfogadása mellett emelt szót a Magyar Narancsban, valamint számos hasonló írás jelent meg baloldali lapokban Révész Sándortól is.

Az Alapjogokért Központ igazgatója figyelmeztetett: ami egyszer a nyugati liberális fősodorban megjelenik, az gyorsan átszüremkedik hozzánk, és a pedofiliát közelebb hozó filmek bemutatása és reklámozása is ennek az előszele.

LMBTQ-propagandát vetítenek

Most 109 darab LMBTQ témájú film található a Netflixen, az egyik legnépszerűbb streamingszolgáltatón, amelynek keresőjében külön kategória található az LMBTQ-filmekből. Csak a saját gyártású sorozatból 354 van. A Netflix nagy vetélytársa, az HBO GO is rengeteg érzékenyítő sorozatot mutat be. Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb saját gyártású sorozata, a Trónok harca is felvonultat meleg szeretőket. A légikísérőben szivárványcsalád-mellékszereplőket lehet látni. A nagy pénzrablásban két bankrabló is homoszexuális, de említhetjük a népszerű magyar sorozatot, az Aranyéletet is, amelyben a két barátnő leszbikus kalandba keveredik.

