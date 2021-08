Lengyel városban tüntettek egy amerikai tulajdonú hírtévé védelmében

2021. augusztus 10. 21:57

Varsóban és több más lengyel városban tüntettek kedd este a TVN24 amerikai tulajdonú hírtelevízió védelmében, tiltakozva a lengyel médiatörvény tervezett, sokak szerint éppen a csatorna ellen irányuló módosítása miatt.

A TVN24 élő közvetítésében követhető varsói tüntetésen mintegy kétezren vettek részt. Felszólalt Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke, aki július elején átvette a fő lengyel ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) irányítását.



Felolvasta a PO nyilatkozatát a szabad médiáról, amelyben úgy fogalmaztak: "meg akarják szüntetni a független médiát, mivel tudatában vannak annak, hogy a legveszélyesebb ellenfelük az igazság". A "szabad média, szabad emberek" jelszó alatt több lengyelországi civil szervezet által összehívott kisebb-nagyobb tüntetéseket más városokban is megtartották.



A tiltakozásokat kiváltó, szerdán a lengyel parlamenti alsóház napirendjére kerülő törvénymódosítás megváltoztatná azokat a szabályokat, melyek alapján a külföldi részesedésű médiának odaítélik a működési engedélyeket. Az új szabályzat úgy pontosítaná az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban bejegyzett cégekre vonatkozó engedélyeztetést, hogy ezek az alanyok nem függhetnek az EGT-n kívüli jogi személytől.



A tervezet bírálói szerint a módosítás célja megakadályozni a TVN24 működését.



Az amerikai Discovery tulajdonában lévő, de hivatalosan Hollandiában, az amsterdami Schiphol repülőtér területén bejegyzett, Polish Television Holding BV nevű cég által felügyelt TNV24 működési engedélyéről júliusban szavazott a magán rádió- és tévécsatornák regisztrálásáról döntő és a szólásszabadság felett őrködő lengyel országos rádió- és televíziótanács (KRRiT). A szavazás eredménye döntetlen volt, a testület éppen a TVN24 tulajdonosi viszonyai miatt nem jutott dűlőre. Az engedélyeztetési eljárást a bejelentések szerint folytatni fogják. A TVN24 működési engedélye szeptember 26-án jár le, meghosszabbítását a cég tavaly februárban kérvényezte.



A médiatörvény tervezett módosítása ellen múlt héten az amerikai szenátorok egy csoportja is hangot emelt, levelükben óva intették a lengyel politikusokat médiaszabadság korlátozásától, érvelve a lehetséges negatív következményekkel is a lengyel-amerikai kapcsolatokban.



Mateusz Morawiecki kormányfő kedden megerősítette korábban kifejtett álláspontját, miszerint a javaslat nem irányul semmilyen konkrét csatornaműködtető ellen, célja ugyanis kivédeni azokat a kockázatokat, melyeket a lengyelországi média megszerzése jelentene például oroszországi vagy kínai cégek által.



A lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) tervezetét az ellenzék mellett nem támogatja az egyik kisebb koalíciós partner, az Egyetértés párt sem. A koalíción belüli ellentétek miatt Morawiecki kedden kezdeményezte a párt elnöke, Jaroslaw Gowin kormányfőhelyettes leváltását.

MTI