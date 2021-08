Több ezer német kapott sóoldatot az oltása helyett

2021. augusztus 11. 23:40

Észak-németországi hatóságok arra szólítottak fel több ezer lakost kedden, hogy oltassák be magukat még egyszer, mivel a Vöröskereszt egyik ápolónője sóoldatot adott be nekik a koronavírus elleni oltás helyett.

A rendőrségi nyomozás feltárta, hogy az ügy az alsó-szászországi Friesland járás körülbelül 8600 lakosát érinti, akik tavasszal jelentek meg az oltóponton, hogy felvegyék az oltásukat.

– Teljesen megdöbbentett ez az eset – szörnyülködött Sven Ambrosy, helyi szociáldemokrata politikus, hozzátéve, nem lehet tudni, hogy az érintettek csak az egyik vagy mindkét dózisuk helyett kaptak-e sóoldatot.

Claudia Schröder, az alsó-szászországi koronavírus-válságstáb helyettes vezetője közölte, hogy mivel nem egyértelmű, pontosan hányan és kik maradtak oltás nélkül, a tavasszal beoltott lakosoknak azt tanácsolják, adassanak be maguknak újabb oltást.

– Még ha valamelyik előző oltásuk hatásos is volt, egy emlékeztető adag beadatása akkor is javasolt – hangsúlyozta.

Ugyan a beadott sóoldat ártalmatlan, a Vöröskeresztnél dolgozó nővér manővere hatalmas fertőzésveszélynek tette ki a pácienseket, hiszen többségük hetven év feletti lakos. Az idős németeken kívül ráadásul ápolók, gondozók, illetve orvosok is szerepeltek azoknak a listáján, akiket márciusban és áprilisban vártak az oltásra – amely, mint kiderült, nem hozta el a várt védettséget. Peter Beer rendőrségi nyomozó a tanúvallomások alapján elmondta: a bűncselekmény megalapozott gyanúja áll fenn. Hozzátette: az elkövető indítéka egyelőre nem tisztázott, de a nyomozásból kiderült, hogy a nővér a közösségi médián vakcinaellenes bejegyzéseket tett közzé.

Az ügy éppen akkor látott napvilágot, amikor Angela Merkel német kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után kedden bejelentette, hogy fel kell gyorsítani az oltási kampányt, mivel a járvány újabb hulláma fenyegeti az országot a delta variáns rohamos terjedése miatt. Hozzátette: október 11-től megszüntetik az ingyenes gyorsteszt lehetőségét is annak érdekében, hogy az oltásra ösztönözzék az állampolgárokat.

– Egyértelmű, hogy jön a negyedik hullám, és szinte biztos, hogy már ősszel – figyelmeztetett Markus Söder, bajor miniszterelnök.

Hasonló eset egyébként áprilisban Franciaországban is történt, ahol 140 páciens kapott sóoldatot a koronavírus elleni oltás helyett. Épernay francia város egészségügyi dolgozói azonban véletlenül cserélték össze az injekciókat, így amikor észrevették, mi történt, azonnal szóltak az érintetteknek. Korábban pedig lapunk is beszámolt arról, hogy Indiában több mint 2500 embert hamis vakcinával oltottak be, kihasználva azt, hogy kevés oltóanyag áll a lakosság rendelkezésére. A rendőrség 14 embert vett őrizetbe az üggyel összefüggésben, akik a becslések szerint nagyjából húszezer dollárt (hatmillió forintot) kaszáltak az átveréssel. A csalók között orvosok is voltak, akik egyébként egy hatósági engedéllyel rendelkező kórházban rendezték be „oltóközpontjukat”.

MNO