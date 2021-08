Augusztus 20. - Meglepetés is lesz az idei légi parádén

2021. augusztus 12. 12:42

Meglepetéssel is készül a Magyar Honvédség az idei augusztus 20-ai budapesti légi parádéra - nyilatkozta a Magyar Honvédség parancsnoka a közmédiának csütörtökön a Parlamentnél, ahol személyesen is megtekintette az ünnepi parádéra gyakorlatozó pilótákat.

Ruszin-Szendi Romulusz a meglepetésről annyit mondott: olyat is lehet majd látni a Duna felett, amit Magyarországon magyar géppel még nem láthattak az emberek.

A vezérőrnagy elmondta: idén augusztus 20-án több mint 200-an teszik le katonai tiszti esküjüket a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. Ezt követően, 9 órakor kezdődik a Duna felett tartandó légi parádé. A mintegy háromnegyed órás eseményen szinte a teljes magyar légierő képviselteti magát. Látni lehet majd a honvédség új kiképző gépeit, amelyek elengedhetetlenek a magyar nemzeti pilótaképzéshez. Ott lesz továbbá a Magyar Honvédség helikoptereinek minden típusa, köztük a H145M-es és a Mi-17-es helikopterek is. Az új utasszállító gépek - a Falcon és az A319-es Airbus - is bemutatkoznak, és a levegőben lesznek a Gripenek is - ismertette.

Lesznek "áthúzások" és egyéni bemutatók. "Meg szeretnénk mutatni, hogy mink van és mire képesek a pilótáink" - fogalmazott a vezérőrnagy, aki azt mondta: szeretné, ha minél többen eljönnének augusztus 20-án a Parlamenthez közösen ünnepelni az esküt tevő fiatal tiszteket, és megcsodálni, hogy mire képesek a pilóták a Magyar Honvédség régi és új eszközeivel.

A Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte: meg szeretnék mutatni, hogy azok a haditechnikai fejlesztések, amelyekről az elmúlt években beszéltek, valóban megvalósultak, és hogy ezeket az eszközöket a pilóták, a kezelőállomány képesek mesteri fokon üzemeltetni.

Aki kíváncsi arra is, hogy mit tud a Magyar Honvédség szárazföldi technikája, mire készülhetnek a honvéd kadétok, miként próbálják beépíteni az új technológiát - mint a lézerlövészet vagy a vr-technika - a kiképzésbe, azt várják az augusztus utolsó hétvégéjén tartandó kecskeméti repülőnapra. Ott nemcsak a magyar légierő, hanem tucatnyi más nemzet is közreműködik a légi parádén, 35 különböző repülőtechnika tölti majd meg Kecskemét légterét - mondta Ruszin-Szendi Romulusz.

A légi és szárazföldi bemutatók mellett számos egyéb program, versenyek is lesznek. Ruszin-Szendi Romulusz felhívta a figyelmet arra: a versenyekre azért is érdemes nevezni, mert helikopteres utazást is lehet majd nyerni. A kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison augusztus 28-29-én tartanadó repülőnap programjairól bővebben lehet tájékozódni a repulonap2021.hu oldalon.

Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban azt mondta: a valaha volt legnagyobb szabású ünnepre készülnek, 3 és fél napon keresztül 17 rendezvényhelyszínen több száz program lesz, köztük az olyan hagyományos programokkal, mint a zászlófelvonás, a katonai tisztavatás, a honvédségi légi parádé, az állami kitüntetések átadása és az esti tűzijáték.

Az idei augusztus 20-i központi programokról a szentistvannap2021.hu oldalon lehet tájékozódni.

