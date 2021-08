Jelentősen nőtt az észak-törökországi áradások halottainak a száma

2021. augusztus 13. 10:34

Péntekre 27-re nőtt a Törökország északi részén, a Fekete-tenger partján fekvő Kastamonu, Sinop és Bartin tartományt sújtó áradások halálos áldozatainak a száma - közölte a török katasztrófavédelem (AFAD).

Kastamonu – aljazeera/afp

Előző nap kora este még 11, a késő esti beszámolók szerint pedig 17 volt a halottak száma.



Péntekre Kastamonu tartományban 25, Sinopban két ember vesztette életét. Bartinban egy eltűnt után továbbra is folyik a kutatás.



Az ár számtalan autót ragadott magával, házak váltak lakhatatlanná, a földcsuszamlások miatt pedig sok út járhatatlan. Több híd is összeomlott.



A bajba jutottakat csónakkal, helikopterrel, munkagépekkel mentik a hatóságok. A munkálatokban a katonaság és a parti őrség is részt vesz. Az AFAD adatai szerint eddig 1720 embert menekítettek ki. Kastamonuban 112, Sinopban pedig 86 falu maradt áramellátás nélkül.



Süleyman Soylu török belügyminiszter csütörtök éjszaka a régióba látogatott. Újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy ez a legsúlyosabb áradás, amit valaha látott. Murat Kurum török környezeti és városfejlesztési miniszter jelezte, hogy hozzáláttak a károk felméréséhez.



A térségre szerda óta rekordmennyiségű csapadék hullott, az éves mennyiség mintegy harmada, ráadásul a várakozások szerint szombatig folytatódik az esőzés.



Törökország délnyugati részében ezzel párhuzamosan már sikerült megfékezni az erdőtüzeket, amelyekből július 28. óta országszerte 299-et számláltak. Csütörtökre az összes tűzfészket ellenőrzés alá vonták a szakemberek.

MTI