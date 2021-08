Megérkeztek Erzsébet királyné személyes bútorai a gödöllői kastélyba

2021. augusztus 13. 15:00

Erzsébet királyné üveges vitrinje és fésülködőasztala a Gödöllői Királyi Kastélyban 2021. augusztus 13-án. A Sissiként is ismert királyné Németországból visszavásárolt fésülködőasztala és üveges vitrinje a Nemzeti Kastélyprogram és a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. segítségével került vissza a királyi család egykori nyári rezidenciájába. MTI/Máthé Zoltán

Megérkeztek Erzsébet királyné személyes bútorai, fésülködőasztala és üveges vitrinje a Gödöllői Királyi Kastélyba. A Nemzeti Kastélyprogram és a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. segítségével Németországból visszavásárolt műtárgyakkal a közönség már péntektől találkozhat a kastély állandó kiállításában.

Szimbolikus üzenete van, hogy Erzsébet személyes bútordarabjai visszatérhettek a Sissiként is ismert királyné egykori nyári rezidenciájába. A történelem ugyanakkor gazdasági erőforrás, a turisztika hajtóereje is - mondta el a berendezési tárgyak pénteki sajtóbemutatóján a gödöllői kastélyban a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra hozzátette: az elmúlt másfél év nagyon nehéz időszak volt a turisztikai ágazat számára, amely mintegy 400 ezer magyar megélhetését biztosítja, a kormány azonban a járványhelyzet alatt sem állt le a turisztikai támogatásokkal, fejlesztésekkel.



Vidéken 35 új szálloda és panzió épül, 600 panzió felújítása befejeződött, 14 ezer magánszálláshely vehetett fel támogatást, és mintegy 60 ezer szoba újult meg, ezen felül rövidesen elindul a 150 milliárd forint keretösszegű pályázat a magyarországi gyógyfürdők fejlesztésére - sorolta a kormányszóvivő.



Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója emlékeztetett arra, hogy a kastély igazi Sissi-kultuszhelyként működik.



Az épület jubileumot is ünnepel, hiszen harminc éve hagyta el a szovjet hadsereg, majd 1996-ban nyitott meg - bár először még csak részben - a látogatók előtt. Az évfordulóhoz kapcsolódik a két különleges bútor érkezése is, amelyeket a Nemzeti Kastélyprogram és a NÖF segítségével sikerült visszavásárolni - közölte Ujváry Tamás.



Virág Zsolt az általa miniszteri biztosként felügyelt Nemzeti Kastélyprogramról és a Nemzeti Várprogramról szólva elmondta, azok nemcsak az épületek helyreállítását, hanem azok szellemi rehabilitációját is célozzák.



Ehhez tartozik, hogy a fellelhető egykori berendezési tárgyak is visszakerüljenek a falak közé - jegyezte meg.



Elmondása szerint Erzsébet királynő egykori fésülködőasztala és üvegezett vitrinje egy németországi aukción bukkant fel, ahol kikiáltási áron sikerült őket visszavásárolni, péntektől pedig már a közönség is találkozhat a műtárgyakkal a kastély állandó kiállításában a királyné öltöző-, illetve írószobájában.



Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gödöllői Királyi Kastély is csatlakozott a Kastélykártya programhoz.



Az ingyenesen kiváltható Kastélykártya 20 százalék kedvezmény nyújt a csatlakozó intézmények állandó belépőinek árából, és további kedvezményeket biztosít a kastélyok vendéglátóegységeiben, ajándékboltjaiban, esetenként pedig lehetővé teszi a részvételt exkluzív rendezvényeken is - mondta el Glázer Tamás.

MTI