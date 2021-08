Afganisztán – A NATO-tagországok nagykövetei ad hoc tanácskozást tartanak

2021. augusztus 13. 15:37

Hivatalos források szerint a NATO-tagországok nagykövetei pénteken tanácskozást tartanak Brüsszelben az egyre romló afganisztáni biztonsági helyzet miatt, és ezen azt is megvitatják, hogyan lehetne minél előbb csökkenteni a kabuli képviseleteken dolgozók létszámát.

És kimenekíteni őket az országból.

A helyi sajtó szerint a holland ügyvivő kormány már lépéseket tett a kabuli nagykövetség személyzetének evakuálására. Sigrid Kaag külügyminiszter szerint elképzelhető, hogy a kormányellenes tálibok csapatai néhány héten belül Kabult is ostrom alá veszik, így be kell zárni a holland képviseletet.



"Mindig nagy figyelmet fordítunk a nagykövetség személyzetének biztonságára, nagymértékben felelősek vagyunk értük" - mondta Ank Bijleveld védelmi miniszter. Egyelőre úgy tűnik, mindenki biztonságban van - tette hozzá.



A miniszter szerint a védelmi tárca a külügyminisztériummal és az igazságügyi minisztériummal együtt dolgozik az Afganisztánban állomásozó katonai csapatokat segítő tolmácsok kimenekítésén is, de kifejezte reményét arra is, hogy a kabuli holland nagykövetség minél tovább nyitva maradhat.



Afganisztánban drámai mértékben romlott a biztonsági helyzet azóta, hogy májusban megkezdődött a nemzetközi erők kivonása. A radikális iszlamista tálibok átfogó offenzívát indítottak a kormányerők ellen, azóta nagy területeket vontak uralmuk alá.

Kiszorítva az ellenállást alig tanúsító kormányerőket.

Péntekre a tálibok a tartományi fővárosok több mint felét elfoglalták már.

