Ausztriában aggasztóan emelkedik a napi új megbetegedések száma

2021. augusztus 13. 16:18

Ausztriában aggasztóan emelkedik a napi új koronavírusos megbetegedések száma, 24 órán belül több mint ezer új fertőzöttet regisztráltak - áll az egészségügyi hatóságok pénteki jelentésében.

Az 1005 új megbetegedés az utóbbi hónapok legmagasabb értéke, utoljára három hónappal ezelőtt, május 12-én regisztráltak négyjegyű számot (1194). A kórházban ápoltak száma is enyhe emelkedést mutat, mindazonáltal az intenzív kezelésre szorulók száma kismértékben csökkent.



A legtöbb új esetet (287) Bécsben regisztrálták. Ausztriában jelenleg 7017 aktív beteget tartanak számon, ez 1815-tel több, mint az előző héten. A hét napra és százezer lakosra vetített megbetegedési átlag egy héten belül 38,1-ről 55,6-re emelkedett.

Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) adatai szerint a negyedik hullám idén jóval előbb kezdődött, mint a második 2020-ban. Ötven feletti megbetegedési átlagot 2020-ban először szeptember 15-én, egy héttel az iskolakezdés után mértek, tehát hetekkel később, mint most. Ahogy akkor, most is elsősorban a 15-24 évesek körében terjedt a járvány. A tavalyi hasonló időszakhoz képest viszont kevesebb új esetet regisztrálnak az idősebb korosztályoknál, köszönhetően annak, hogy ebben a korcsoportban jóval magasabb az átoltottság, mint a fiatalok körében.



Érdekes adat még, hogy Ausztriában ez idáig 1447 ember - az összes eddigi fertőzött 0,22 százaléka - kapta el kétszer a koronavírust, 85 százalékukat nem oltották be.



Ausztriában eddig 5 379 440 ember kapta meg a koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 4 954 254-en. Az elmúlt 24 órában 1005 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 666 890 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 205, az intenzív kezelésre szorulók 48-an vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon senki nem halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 753 maradt. A betegségből felgyógyultak száma 648 420.



MTI