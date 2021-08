Gomolyfelhők, napsütés, nyugatira forduló szél

2021. augusztus 13. 16:47

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett pénteken és szombaton is sok napsütés várható. Pénteken legfeljebb késő délután a nyugati határvidékre sodródhat be egy-egy zápor, zivatar. Estére a gomolyfelhők feloszlanak, de az éjszaka második felében az északi megyékben kisebb körzetekben erősebben megnövekedhet a felhőzet, azonban csapadék csak helyenként fordulhat elő.



Szombaton elsősorban az északnyugati, másodsorban az északi megyékben törhetnek magasabbra a gomolyfelhők, és ezeken a területeken néhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél estétől többnyire mérsékelt marad, majd szombaton főleg az északi tájakon és a hegyvidékeken élénkülhet meg időnként a nyugatira forduló légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, de a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 35 fok között várható.



MTI