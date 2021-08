Nacsa Lőrinc: Erősíteni kell a nemzeti szuverenitást

2021. augusztus 13. 17:03

A nemzetpolitikai célkitűzések megvalósításhoz növelni kell a szuverenitást, a magyaroknak mindig akkor volt jó, ha saját maguk tudtak dönteni sorsukról - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője pénteken az MTI-nek telefonon.

Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő a Double Rise fesztiválon, a nemzeti szuverenitásról és kisebbségvédelemről rendezett panelbeszélgetésen, az erdélyi Torockón 2021. augusztus 13-án. MTI/Kiss Gábor

A képviselő az erdélyi Torockón zajló Double Rise fesztiválon a nemzeti szuverenitásról és kisebbségvédelemről rendezett panelbeszélgetésen vett részt. Az elhangzottakat összefoglalva rámutatott arra: az elmúlt 11 év bebizonyította, hogy amikor Magyarország saját kezébe veszi a döntéseket, nem hódol be a nemzetállamokat aláásó brüsszeli törekvéseknek, akkor az jó a magyarságnak, az anyaországon belül és a határon túl egyaránt.



Nacsa Lőrinc úgy vélekedett: a nemzeti összetartozás nem maradhat csak ünnepnapokon megélt érzés, hanem a mindennapok része kell legyen, amit erősíteni kell, nemcsak vezetők, hanem családok, iskolák, cégek szintjén is. Leszögezte: az identitás megőrzése rendkívül fontos a szülőföldön maradás tekintetében. A határon túli magyar közösségek úgy vehetik saját kezükbe a sorsuk irányítását, ha részt vesznek a választásokon, mind saját országukban, mind pedig Magyarországon, hiszen 2010 óta ők is elmondhatják véleményüket a magyarság sorskérdéseiről - hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.



A torockói panelbeszélgetés másik meghívottja, Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő felidézte: a 90-es években az Európa Tanácsban volt egy felívelő szakasza a nemzeti kisebbségvédelemnek, de az európai intézményrendszer ma már nem foglalkozik a nemzeti kisebbségekkel.

Míg más kisebbségekkel igen.



Megjegyezte: a kétoldalú kapcsolatok meghatározóak a kisebbségvédelemben, és léteznek jó megoldások, mint például amit a szerb-magyar viszonyban sikerült az utóbbi években kialakítani, de az elfogadhatatlan, hogy az EU teljesen semleges maradjon a kérdésben. Kötelező uniós előírásokra is szükség van bizonyos területeken az 50 millióra tehető európai őshonos nemzeti kisebbségek védelmében.



"Úgy lehetünk jó európaiak, ha jó magyarok vagyunk" - szögezte le a fideszes politikus, aki szerint most már egyre többen elismerik, hogy Magyarország járt el helyesen, amikor a migrációs kérdésben, vagy a vakcinabeszerzésben szembement az európai főárammal.



Az erdélyi fesztiválon lezajlott beszélgetést az Alapjogokért Központ szervezte. Farkas Vajk, a központ vezető elemzője, a beszélgetés moderátora az MTI-nek elmondta: az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének magyar küldöttségében is részt vevő két politikussal azt járták körül: mennyire volt eredményes a magyar kormány szuverenitásért folytatott küzdelme, képes volt-e a magyar érdeket érvényesíteni, adott esetben a brüsszeli állásponttal szemben. Szó volt arról, hogy milyen eszközökkel segíthetnek a határon túli magyar nemzetrészeknek érdekeik érvényesítésében és terítékre került az EU által a jogállamiság terén alkalmazott kettős mérce.



A magyar kormány az elmúlt évtizedben növelni igyekezett politikai szuverenitását, hogy megkötöttségek nélkül hozhasson olyan döntéseket, amelyek a magyar érdeket szolgálják. Ezt nemcsak az anyaország számára akarta elérni, hanem a határon túli nemzetrészeknek is próbált segíteni abban, hogy minél inkább saját kezükbe vehessék sorsuk irányítását - összegezte az elhangzottakat az Alapjogokért Központ elemzője.



A csütörtökön kezdődött háromnapos Double Rise fesztivál elnevezése arra utal, hogy az év bizonyos időszakában a Székelykő lábánál épült Torockón a sziklás csúcsok között bujkálva kétszer kel fel a Nap. Az ötödik alkalommal megrendezett összművészeti fesztivál több mint száz irodalmi, zenei, színházi és közéleti programot, változatos sportolási, szabadtéri szórakozási lehetőségeket kínál a résztvevőknek.

MTI