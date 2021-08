A 20. Partiumi Magyar Napok

2021. augusztus 13. 18:28

Színházi előadások, filmek, koncertek, gyerekeknek szóló foglalkozások és gasztronómiai programok is lesznek a szatmárnémeti 20. Partiumi Magyar Napokon (PMN), amely augusztus 18. és 22. között zajlik az erdélyi városban - közölték pénteken a szervezők.

A régió egyik legjelentősebb kulturális és szórakoztató rendezvénysorozatának számító Partiumi Magyar Napok programkínálatában most is kiemelkedő helyet foglalnak el a színházi előadások. A rendezvénysorozatot a Monarchia Operett Sissi, a magyarok királynéja című produkciója nyitja meg, amelyet Kerényi Miklós Gábor rendezett. Augusztus 20-án a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának évadnyitó gálájára várják a nézőket. Augusztus 21-én a Partiumi Magyar Napok ötletgazdája, Bódi Attila Lázadni veletek akartam című regényének színpadra alkalmazott változatát tekintheti meg a közönség Sebestyén Aba rendezésében és a marosvásárhelyi Yorick Stúdió előadásában.



A közönség két nagyjátékfilmet, a Nagy Viktor Oszkár által rendezett Becsúszó szerelem című vígjátékot és a Szász Attila által rendezett Apró mesék című történelmi filmet, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári filmszakán végzett szatmári fiatal tehetségek alkotásait is megtekintheti a Tűzoltótorony tövében kialakított szabadtéri moziban.



A gyerekeknek az állandó programok mellett bábelőadások és koncertek is lesznek.

A Partiumi Magyar Napok helyszínei közül az egyik legnagyobb közönségkedvenc a szervezők várakozása szerint a Borudvar lesz, amelyet az idén kibővítettek. A Borduvart befogadó Kossuth-kertben a régió legízletesebb borai mellett ott lesznek a Szatmári Termék védjeggyel rendelkező helyi termelők és kézművesek árui is.

A zenei program szerint a partiumi napokon fellép többek között Zorán, a The Minds, az Intim Torna Illegál, Nági, a The Phoenix, a Góbé Zenekar, a Kowalsky meg a Vega, a Konyha, a Kaukázus, Janicsák Veca és a Parno Graszt.

MTI