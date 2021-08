Megnyílt a XIII. Helyi Termék Ünnep Kecskeméten

2021. augusztus 13. 20:19

Budapest, 2021. augusztus 13., péntek (MTI) - A hazai különlegességek, kiemelkedő nemzeti értékek, hungarikumok megismertetésének és használatának fontosságát hangsúlyozta V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos pénteken a kecskeméti XIII. Helyi Termék Ünnep - Hungarikum Fesztivál megnyitója után az MTI-nek.

V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos beszédet mond a XIII. Helyi termék ünnep - Hungarikum Fesztivál megnyitóján Kecskemét főterén 2021. augusztus 13-án. MTI/Bús Csaba

Mint mondta, a kecskeméti rendezvény jó példa arra, hogy a helyi termékek beilleszthetők a hungarikumok mellé, ugyanakkor nemcsak termékeket mutat be, hanem a magyarságra, a tájegységre jellemző értékeket, sajátos ételeket, italokat, szokásokat, dallamokat, táncokat is.



V. Németh Zsolt a helyi termékek iránti megnövekedett érdeklődés okai közül kiemelte, hogy ezek a termékek egészségesek, egyediek, nem tömegtermékek.



A miniszteri biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a hagyományok is átalakulnak, csiszolódnak, megújulnak az ételek, új termékek jelennek meg, de látszik, hogy az ősi kultúrával lehet élni a 21. században. A fesztivál megmutatja, hogy a minőségből nem szabad engedni, emellett hogyan lehet kulturális értéket előállítani és gazdasági, turisztikai sikereket is elérni ezzel - fogalmazott.



A vasárnap estig tartó rendezvényt az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezte. Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásuk szerint a rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hungarikumokra, a nemzeti és települési értékekre, megismertesse azok széles spektrumát, amelyek értékőrző- és teremtő üzenetet hordoznak, kifejezik a magyar életérzést. A látogatókat egyebek mellett a térségi népművészek munkái, hagyományőrző programok, kiemelt nemzeti értékek bemutatói, koncertek, valamint helyi élelmiszerek és gasztrokülönlegességek várják.



MTI