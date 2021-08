"Fegyveres személyt észleltek" – lezártak egy katonai bázist Washingtonban

2021. augusztus 13. 21:09

Lezárták pénteken az Egyesült Államok szövetségi fővárosában, Washington DC-ben található Joint Base Anacostia-Bolling katonai támaszpontot, miután egy fegyveres személyt észleltek - jelentette az amerikai sajtó.

A létesítmény Facebook-oldalán közzétett első bejegyzésben azt írták, hogy a lezárást a bázis déli oldalán észlelt "feltehetően fegyveres személy" miatt rendelték el. A leírás szerint a keresett személy "közepes testalkatú afroamerikai férfi, akinél Gucci márkájú táska van".



"Ha összetalálkozik az illetővel és biztonságban el tud menekülni, akkor fusson el! Ha nem tud biztonságban elfutni, akkor rejtőzzék el! Zárja be az ajtót, kapcsolja le a villanyt, halkítsa le a mobiltelefonját, és maradjon csendben!" - állt a támaszpont első bejegyzésében.



Később a létesítmény a közösségi oldalon újabb tájékoztatót tett közzé, amelyben azt írták, hogy a hatóságok két embert keresnek: "az egyikük átlagos testalkatú, raszta frizurát viselő afroamerikai férfi, kék farmernadrágban, a másikuk szintén afroamerikai férfi, aki zöld nadrágot és fehér felsőt visel, és ő lehet, hogy megsebesült".



A szövetségi főváros rendőrkapitánysága közölte, hogy tisztjei egy, a katonai bázis közelében hallott lövések ügyében kezdték meg az intézkedést, és ekkor a gyanúsítottak a bázis felé rohantak. A rendőrség beszámolója szerint nincs információjuk arról, hogy bárki áldozatul esett volna a lövöldözésnek.



A Washington délkeleti részén található, 905 hektáros támaszponton a légierő, a tengerészgyalogság és a parti őrség egységei is jelen vannak, valamint itt található a haditengerészet bűnügyi nyomozószolgálatának (NCIS) washingtoni irodája, továbbá a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) székhelye is.



Az elmúlt héten az amerikai védelmi minisztérium, azaz a Pentagon épületét is lezárták, miután az intézmény melletti metró-, és buszállomásnál halálra késeltek egy helyi rendőrt. A gyanúsítottat akkor a rendőrség lelőtte, a helyszínen belehalt sérüléseibe.



