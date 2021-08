Labdarúgó NB I - Két fejesgóllal nyert a vendégcsapat

2021. augusztus 13. 22:16

A Kisvárda hátrányból fordítva 2-1-re győzött az MTK Budapest vendégeként az OTP Bank Liga harmadik fordulójának pénteki nyitómérkőzésén, így százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát.

NB I, 3. forduló:

MTK Budapest-Kisvárda Master Good 1-2 (1-0)



Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1500 néző, v.: Antal

gólszerzők: Grozav (32.), illetve Hej (69.), Mesanovic (75.)

sárga lap: Mijatovic (72.), illetve Hej (44.), Czérna (91.), Zlicic (95.)



MTK Budapest:



Mijatovic - Varju, Ferreira, Nagy Zs. - Balázs B. (Mezei Sz., 82.), Palincsár (Kata, 72.), Ramadani (Prosser, 82.), Dimitrov (Weir, 58.), Nagy B. - Miovski (Kovácsréti, 72.), Grozav

Kisvárda Master Good:



Dombó - Hej, Kravcsenko, Cirkovic, Matheus Leoni - Simovic (Karabeljov, 51.) - Navratil, Bumba (Camaj, 84.), Melnyik, Asani (Czérna, 63.) - Mesanovic (Zlicic, 84.)

A kezdés után a Kisvárda ragadta magához az irányítást, de a kapura nem jelentett komoly veszélyt. Az MTK a 32. percben a volt kisvárdai Grozav remek lapos átlövésével váratlanul szerzett vezetést, majd továbbra is jobbára védekezni kényszerült ugyan, de két veszélyes akciót befejezésig vitt. A vendégek játéka és lelkesedése nem tört meg hátrányban, de a legígéretesebb akciók les miatt akadtak meg.



A szünet után támadásban maradt a Kisvárda, amely szélről beívelt labdákkal próbált meg veszélyeztetni, a 69. percben pedig szabadrúgás utáni fejessel - Hej révén - egyenlített is. A 75. percben - ahogy a vendégek első találata előtt - a nagy kedvvel beszálló kisvárdai nevelésű debütáns, Czérna harcolt ki szabadrúgást, Matheus Leoni beadását pedig ezúttal Mesanovic fejelte a hazai kapuba. A hátralévő időben egyenrangú partnerek csatáztak egymással a mezőnyben, az addig rendkívül passzív MTK akart, csak már nem tudott veszélyes, huszáros hajrát kivágni, így elmaradt a hazai egyenlítés.



A Kisvárda a szezonban a címvédő Ferencvárost és az újonc Gyirmótot is 2-1-re győzte le, míg az MTK vendégeként továbbra is veretlen tétmérkőzéseken.



Az Új Hidegkuti Nándor Stadion pályáján a gyep ritkás, a talaj egyenetlen, ez pedig többször megtréfálta a játékosokat.

MTI