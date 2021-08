A klímaváltozás ürügyén pimaszkodik az LMP

2021. augusztus 14. 12:18

LMP: azonnal tegyen a kormány a klímaváltozás megfékezéséért!

A klímaváltozás elleni azonnali cselekvésre szólította fel a kormányt az LMP társelnöke szombati budapesti, a Facebook-oldalán is közvetített sajtótájékoztatóján.

Kanász-Nagy Máté felidézte: az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) a hét elején kiadott jelentése 14 ezer szakértői vélemény alapján azt állapította meg, hogy "az utolsó pillanatban vagyunk" a klímaváltozás megfékezéséért folytatott küzdelemben. A dokumentum is megerősítette az azonnali cselekvés szükségességét: ha most nem lép az emberiség, akkor nem tudja megállítani, illetve lassítani azokat a folyamatokat, amelyek ellehetetlenítik majd az életfeltételeket az egész világon, így Magyarországon és a Kárpát-medencében is.

Az azonnali cselekvést szolgálná az LMP népszavazási kezdeményezése: az ellenzéki párt 65 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a rendszerváltáskori állapothoz képest. Bár a beadványt "elkaszálta" a Nemzeti Választási Bizottság, az LMP fellebbez, a Kúriáig viszi az ügyet - közölte a társelnök.

A párt Zöld garancia nevű programja olyan megoldásokat kínál, amelyek segítenek megőrizni az élhető környezetet - mondta.

Kanász-Nagy Máté szerint a kormány nem akar foglalkozni a problémával. Bár Áder János "magát zöld államfőnek gondolja", ez kimerül abban, hogy azt tekinti gondnak, amikor kiszárad egy tó, ahol így nem tud továbbra is horgászni - jelentette ki.

Az LMP politikusa úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor "elsomfordált", amikor az Európai Unióban elfogadták a klímatörvényt, a magyar miniszterelnök ugyanis a nagyvállalatok, a jelentős szennyezők érdekeit képviseli.

Kanász-Nagy Máté azt szorgalmazta, hogy a kormány támogassa a megújuló energiaforrásokat, gondolja át az egész közlekedés rendszerét, valamint indítson országos épületszigetelési programot.

MTI