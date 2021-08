Beatles Találkozót rendeznek a Kobuci Kertben

2021. augusztus 14. 12:58

Hosszú idő után újra Budapesten találkozhatnak a Beatles-rajongók: hetedik alkalommal rendezik meg az Országos Beatles Találkozót, amelyre augusztus 22-én, vasárnap várják a közönséget a Kobuci Kertben.

Az esemény házigazdája a The Bits Beatles emlékzenekar különleges koncertblokkal indítja a fesztivált - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a színpadi kerekasztal-beszélgetést a Beatles már 60 év távlatából címmel rendezik meg. Az esemény díszvendége Novai Gábor, a Hungária és Generál együttes basszusgitárosa, aki a Beatlesszel kapcsolatos kedvenc sztorijait meséli el.

A fesztivál vendége a The Shades, akik Shadows-dalokkal színesítik a rendezvény zenei palettáját. A koncertblokkok és az állandó programok mellett már egy nagyszabású játék is zajlik, amely során egy eredeti Höfner Beatles basszusgitár is gazdára talál - áll a közleményben.

MTI