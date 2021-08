Hőség és zivatarveszély miatt is figyelmeztetéseket adtak ki vasárnapra

2021. augusztus 14. 19:58

A hőség és a zivatarveszély miatt is országszerte adott ki első- és másodfokú figyelmeztetéseket vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez szombaton kora este eljuttatott veszélyjelzésük szerint vasárnap a déli megyékben már 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést a hőség miatt.

Négy megye - Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivételével az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az országos előrejelzés szerint a hajnali 14-22 fokról délután 31-37 fokig melegszik a levegő.

A hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfő éjfélig adta ki másodfokú intézkedését a hőségriasztásról.

A meteorológiai szolgálat azt is kiemelte, hogy vasárnap délutántól az ország északi felében alakulhatnak ki nagyobb számban zivatarok, amelyek a Dunától keletre (hozzávetőlegesen az Északi-középhegység térségében) rendszert is alkothatnak. Ezeket hevesebb, akár 90 kilométer/órást elérő szélroham, felhőszakadás és jégeső is kísérheti.

Zivatarveszély miatt az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki, köztük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokút. Ezen négy megyére felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést léptettek életbe.

MTI