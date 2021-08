Oszaka Naomi pénzzel segít a földrengés sújtotta Haitinak

2021. augusztus 15. 11:43

Oszaka Naomi, a női teniszezők világranglistájának második helyezettje pénzt ajánlott fel a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére.

A 23 éves japán játékos a Twitter-oldalán tudatta, hogy odaajándékozza a karibi országnak - ahol édesapja született - azt a nyereményt, amelyet a hétfőn rajtoló cincinnati tornán kap.

"Fájó nézni, hogy mi történik Haitin. Nem szabad tétlenkednünk. A jövő héten részt veszek a tornán, és átadom a pénzdíjamat, hogy segítsek" - írta az eddig négy Grand Slam-tornán győztes Oszaka.

Haitit szombaton nagy erejű földrengés rázta meg, és háromszáznál is többen veszítették életüket a természeti katasztrófa következtében. Az anyagi károk is tetemesek, a kormány egy hónapra rendkívüli állapotot vezetett be.

MTI