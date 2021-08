Uniós biztos: minél előbb át kell alakítani az EU menekültügyi rendszerét

2021. augusztus 15. 17:15

Az afganisztáni válság és a fehérorosz vezetés fellépései is azt mutatják, hogy minél előbb át kell alakítani az Európai Unió migrációs rendszerét - írta vasárnapi Twitter üzenetében Margarítisz Szkínász az európai életmódért felelős uniós biztos.

"Az idő lejárt, nem várhatunk tovább az új menekültügyi csomag elfogadásával" - húzta alá Szkínász.

Az olasz La Stampa című lapnak adott nyilatkozatában a biztos kifejtette: az új menekültügyi paktum elfogadása azért várat magára, mert több uniós ország szerint, a migránstömegek kezelése "nem az ő feladatuk, miközben éppen egy együttes fellépésre, csapatmunkára van szükség e téren". Szkínász szerint az Aljakszandr Lukasenka vezette fehérorosz kormány egyfajta "hibrid fegyverként" használja a menekülteket politikai céljai elérésére, a litván, lett és a lengyel határon. Leszögezte: az EU nem tűrheti az ilyen hibrid támadásokat, és minden eszközét be fogja vetni, hogy ez a minszki vezetés számára is világossá váljon, beleérte a személyi és gazdasági szankciók eszköztárát is.

"Az EU-t senki sem zsarolhatja különösen nem úgy, hogy embereket használ fel eszközként. Ezért is nyilvánvaló, hogy minél előbb el kell fogadni az új menekültügyi egyezményt minden uniós tagállamnak - hangoztatta.

Az EU az új menekültügyi paktumra vonatkozó javaslatát múlt év szeptemberében mutatta be. Az Európai Bizottság gyorsabb eljárásokat határoz meg a menekültügyi és migrációs rendszer egészében. Az új rendszer magába foglalja a származási és a tranzitországokkal folytatott együttműködés javításának módjait, a hatékony menekültügyi eljárások biztosítását, a menekültek sikeres integrációjának modelljét és az Európában maradni nem jogosultak visszatérésének rendszerét.

Emellett, az illegális migráció felszámolása érdekében törvényes bevándorlási lehetőségek megteremtését célozza. Az uniós javaslat továbbá az együttműködésen és az önkéntes alapon működő szolidaritáson alapul, azonban kötelező tagállami hozzájárulásra van szükség az egyes tagországokra nehezedő migrációs nyomás csökkentése érdekében.

MTI