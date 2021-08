Elhunyt Gerd Müller, a németek legendás labdarúgója

2021. augusztus 15. 22:42

Hetvenöt esztendős korában, vasárnap kora reggel elhunyt Gerd Müller, a németek legendás labdarúgója.

Gerd Müller halálhírét egykori klubja, a Bayern München a hivatalos honlapján erősítette meg.

A legendás támadó a bajorok színeiben 1964 és 1979 között 607 mérkőzésen összesen 566-szor volt eredményes, máig ő a Bundesliga történetének legeredményesebb játékosa, a német élvonalban 365 gólt szerzett – hétszer is elnyerte a gólkirályi címet, 1970-ben pedig megkapta az Aranylabdát. Müller számos trófeát nyert klubszinten, és a nyugatnémet válogatottal is: a Bayernnel többek között négyszer lett bajnok, háromszoros BEK-győztes, de nyert KEK-et és Világkupát is, míg nemzetközi színtéren Nyugat-Németország színeiben világ- (1974) és Európa-bajnok (1972) volt. A válogatottban 62 találkozón 68-szor talált be.

Gerd Müllert mind a mai napig a valaha élt egyik legjobb csatárként emlegetik, a németek csak „A nemzet bombázójának” hívták. Müller évek óta Alzheimer-kórral küzdött.

A csatár egyik Bundesliga-rekordját (egy idény alatt szerzett 40 gól) egyébként épp a münchenieket erősítő Robert Lewandowski döntötte meg idén, a lengyel támadó az előző kiírás végén 41 találattal zárt.

Herbert Hainer, a Bayern München elnöke lesújtva nyilatkozott az alakulat hivatalos honlapjának.

„A mai nap szomorú, fekete nap a klub, és a szurkolók számára. Müller a történelem valaha élt egyik legjobb támadója, egy remek ember, egy kivételes személyiség volt a világ labdarúgásában. A mély bánatban osztozunk a feleségével és a családjával. Müller nélkül nem lenne a Bayern München az a klub, amit ma mindannyian szeretünk. Neve és emléke örökké élni fog.”

Oliver Kahn ügyvezető is: "Igazi legenda ő utolérhetetlen eredményekkel, amelyek mindig ott maradnak a Bayern és a német labdarúgás történetében."

Peter Peters, a német szövetség megbízott elnöke közölte, számára Müller minden idők legjobb csatára.

Enrico Albertosi, az olasz válogatott korábbi kapusa, aki az 1970-es – NSZK-bronzéremmel zárult – világbajnokság elődöntőjében két gól kapott Müllertől, elmondta: “Igazi fenevad volt. A 16-oson belül semmit sem bocsátott meg, a legkisebb hibát sem engedhettük meg magunknak. Mindig készen állt a gólszerzésre.”

A korábbi angol válogatott Gary Lineker a példaképeként emlegette a német gólzsákot: “Gyerekként imádtam nézni, rengeteget tanultam tőle. Azóta sem láttam senkit, aki ilyen veszélyes lett volna a büntetőterületen belül.”

