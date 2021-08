Afgán konfliktus - A belga kormány elkezdte az evakuálási műveleteket

2021. augusztus 16. 16:47

A belga honvédelmi minisztérium légi eszközöket, többek között nagyméretű teherszállító repülőgépeket helyezett készenlétbe, hogy segítse a kabuli nemzetközi repülőtérről történő evakuálási műveleteket - jelentette hétfő délután a La Libre című belga hírportál Ludivine Dedonder, védelmi miniszter bejelentésére hivatkozva.

Bejelentésében a miniszter azt is közölte: azoknak az afgán állampolgároknak, akik a belga csapatokat és külszolgálatot segítették, lehetőségük van arra, hogy a belga képviseleten jelentkezzenek segítségért. Hangsúlyozta, hogy ezeket az embereket más nemzetek is foglalkoztatták, így más országba is kérhetnek menekültvízumot.

A belga külügyminisztérium szerint az elmúlt 24 órában 47, Afganisztánban tartózkodó belga állampolgár fordult a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban lévő belga nagykövetséghez.

"Mivel Kabulban nincs belga diplomáciai képviselet, a konzuli segítségnyújtás biztosítása nagyon nehéz, csaknem lehetetlen. Azon dolgozunk nemzetközi partnereinkkel, hogy megtaláljuk a lehető leghatékonyabb megoldásokat" - közölte a belga védelmi minisztérium.

Mark Rutte, Hollandia ügyvivő miniszterelnöke úgy nyilatkozott a helyi sajtónak, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy a kabuli holland nagykövetség munkatársai, az afgán tolmácsok és "mások, akik védelmet érdemelnek" kijussanak Afganisztánból. Múlt héten a kormány még úgy nyilatkozott, hogy nem tervez menedéket nyújtani azoknak az afgánoknak, akik az Afganisztánban állomásozó holland csapatokat segítették, mivel ez "a menedékkérelmek ellenőrizhetetlen megnövekedéséhez" vezetne.

Ank Bijleveld holland védelmi miniszter hétfőn azt közölte, hogy a tárca egy több járatból álló légihidat bocsátott rendelkezésre a holland állampolgárok hazatelepítéséhez.

MTI