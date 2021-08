Afgán helyzet - Bécs is felébredt

2021. augusztus 16. 22:43

Az osztrák belügyminiszter közös uniós bel- és külügyminiszteri találkozót sürget az afgán helyzet értékelésére

Az osztrák kormány két minisztere, Karl Nehammer bel- és Alexander Schallenberg külügyminiszter közös találkozót sürget az uniós tagállamok bel- és külügyminisztereinek részvételével az afgán helyzet értékelésére - áll a két tárcavezető hétfői közös közleményében.

"Közös európai megközelítésre van szükség arra vonatkozóan, hogy miként reagálunk kül- és biztonságpolitikai szempontból az Afganisztánban kialakult helyzetre, amely újabb menekültáraddal fenyegeti Európát" - áll a közleményben.

Schallenberg úgy véli, Afganisztán nem válhat biztonságpolitikai "fekete lyukká", és az európai törekvésekbe Afganisztán szomszédos országait és a tranzitországokat is be kell vonni. Kijelentette, hogy belügyminiszter kollégájával és Afganisztán közép-ázsiai szomszédaival közösen, egy virtuális konferencia keretében szeretné megtenni az első lépéseket. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottságnak is haladéktalanul meg kell kezdenie a tárgyalásokat ezekkel az államokkal.

A külügyminiszter hangsúlyozta, az uniónak mindent meg kell tennie, hogy a helyzet stabilizálódjon Afganisztánban. Felszólította az afgán erőket, hogy legyenek felelősségük teljes tudatában, amennyiben a partnerségi viszonyt meg akarják őrizni az EU-val. "Minden afgán, különösen a nők és a kisebbségek alapvető emberi jogait védeni kell." - tette hozzá.

"Ha az emberi jogok európai egyezménye határt szab a kitoloncolásoknak, más alternatívát kell találni. Kitoloncolási központok felállítását fogom javasolni Afganisztán közvetlen környezetében a belügyminiszterek szerdai EU-találkozóján." - hangsúlyozta Nehammer.

A belügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy az afgán helyzet nemcsak az illegális migráció újabb veszélyét jelenti Európa számára, hanem a terrorveszélyt is újra kell értelmezni, és mielőbb közös európai stratégiát kialakítani.

"Hiteles európai menekültpolitika csak akkor lehetséges, ha azokat, akik nem jogosultak menedékjogra, ki lehet toloncolni Európából" - érvelt a belügyminiszter.

MTI