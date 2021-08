Pokoli állapotok Afganisztánban: ezrek próbálnak menekülni a tálibok elől

2021. augusztus 17. 09:34

Továbbra is nagy a káosz Afganisztánban, miután 20 év elteltével ismét a tálib lázadók vették át az ország irányítását. A fővárost, Kabult vasárnap foglalták el, és bár békés átmenetet ígérnek, a legtöbb ország már megkezdte állampolgárai és diplomatái kimenekítését. A kabuli repteret több ezren rohamozták meg, hogy megpróbálják elhagyni az országot, sokan az induló repülőgépekre is felkapaszkodtak. A világ aggodalommal figyeli a történteket: kedden az uniós külügyminiszterek is rendkívüli találkozót tartanak – hangzott el az M1 Híradójában.

Hétfőn levonták az afgán nemzeti lobogót Kabulban, miután a tálib lázadók vasárnap egy puskalövés nélkül elfoglalták Afganisztán fővárosát. A tálibok vasárnap este már az elnöki palotában ünnepelték a győzelmüket. Kijelentették, a háborúnak vége.

A tálibok szóvivője igyekezett nyugtatni a külföldet, és az aggódó kabuliakat is.

Azt ígérte, senkinek nem esik bántódása, és egy olyan kormányt alakítanak majd, amelyet minden afgán magáénak érezhet, a nők is, akiknek továbbra lehetőséget biztosítanak a tanulásra és munkára, amennyiben betartják az iszlám öltözködési szabályokat.

A város központjában hétfőn már helyreállt a rend. A tálib fegyveresek átvették a szétszéledt afgán rendfenntartók feladatait. A város polgármestere szerint az új kormányzat békés átmenetre törekszik.

Tálib fegyveresek őrt állnak a kabuli nemzetközi repülőtér bejárata előtt 2021. augusztus 16-án (Fotó: MTI/EPA)

A tálibok átvették a városi tévé irányítását is

Az ott megszólaló kabuli polgárok szerint a városban minden rendben van.

Hogy nem mindenki örül a hatalomátvételnek azt jól mutatja, hogy eközben a kétségbeesett emberek fejvesztve menekülnek a fővárosból. Családok, fiatalok és idősek megrohamozták a kabuli repülőteret, és megpróbáltak feljutni az egyik, még induló gépre.

A tálib győzelem hírére ugyanis a legtöbb nemzetközi légitársaság átirányította járatait az Afganisztánnal szomszédos országokba. Vasárnap a kabuli légikikötőt még ellenőrzésük alatt tartó amerikai katonák a levegőbe lőve próbálták feloszlatni a tömeget. Szemtanúk szerint a kialakult káoszban többen életüket vesztették és sokan megsérültek.

A külföldi gépek ugyanis első sorban nem az afgánok menekülését, hanem a külföldi diplomaták és családjaik hazatérést szolgálják. Az amerikai alkalmazottakat helikopterekkel szállították el a kabuli nagykövetségről.

Berlin azt tervezi, hogy külön légifolyosót alakít ki és Taskenten keresztül menekíti ki Kabulból a német állampolgárokat, illetve azokat az afgánokat, akik a német csapatoknak dolgoztak.

De bizonyos, hogy nem fér mindenki fel a gépekre, aki el akar menekülni, a nyugati programokban ugyanis csak azok reménykedhetnek, akik közvetlenül kapcsolatban voltak a nagykövetségekkel vagy a katonákkal.

Az EU-tagországok külügyminiszterei rendkívüli tanácskozást tartanak kedden az Afganisztánban kialakult helyzetről, a cél, hogy elkerüljék a migrációs hullámot.

A külügyminisztereknek arra is választ kell találni, hogy elismerik-e egyáltalán a tálibok vezette új afgán kormányt, és milyen kapcsolatokat alakítanak ki az új kabuli vezetéssel. Kína, Oroszország és Irán már jelezte, nem hívják haza diplomatáikat.

hirado.hu - M1