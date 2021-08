Mozifilm készül Antall Józsefről

2021. augusztus 17. 12:33

Magyarország első szabadon választott kormányfője, Antall József személyét és élettörténetét mutatja be a Blokád című alkotás, amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül.

Antall József – urania-nf.hu

A film forgatókönyvét Köbli Norbert írja, a rendező Tősér Ádám, a producer Lajos Tamás. A Blokád alkotói elsőként vállalkoznak arra, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország első, nagy horderejű válságából, a taxisblokádból kiindulva feldolgozzák Antall József életét és küzdelmét a demokráciáért - közölte az NFI kedden az MTI-vel.



Az alkotás bemutatja Antall életútját az 56-os forradalmártól az első szabadon választott kormányfőig, és alig fél évvel beiktatása után élete talán legnehezebb próbatételének drámai napjait. Nem csak a kulisszák mögötti eseményekbe, harcokba és alkukba enged bepillantást a film, de a miniszterelnök személyes életterébe is, a kórterembe, ahol frissen műtve szembesül azzal, hogy a taxisok az egész országot blokád alá vonták a drasztikus benzináremelés miatt.



A Nemzeti Filmintézet 1,47 milliárd forint támogatást szavazott meg a Blokád gyártására. A forgatás októberben kezdődik, a filmet a tervek szerint 2022 őszén láthatja a közönség.



"Egy mély emberi drámát mutat be a Blokád. A politika hátterében lévő viszonyokat és érzelmeket letisztult, lényegre törő stílusban kívánjuk feldolgozni. A film nemcsak azoknak szól, akik megélték a taxisblokád emlékezetes napjait, hanem azoknak is, akik már a rendszerváltás után születtek" - idézte Tősér Ádám rendezőt a kommüniké.



Tavaly bemutatott filmje, az Ötvenhatos utak személyes történeteken keresztül tárja fel az 1956-os magyar menekültek sorsainak alakulását a vasfüggönyön túl.

Producerként jegyzi A Hópárduc talpra áll (2011) című dokumentumfilmet, mely Erőss Zsolt hegymászó emberfeletti küzdelmét követte a lábamputációtól a 8000-es hegyek közé visszatérésig. Legutóbbi rendezése, a Kittenberger - Az utolsó vadászat (2021, bemutató előtt) Bodrogi Gyula főszereplésével sajátos formában mutatja be a világhírű Afrika-kutató kalandos életét.



Lajos Tamás Köbli Norberttel a kezdetektől forgatókönyvíróként és kreatív producerként dolgozik együtt, közös sikereik közé tartozik többek közt a nemzetközi Emmy-díjas Örök tél (Gera Marina, Legjobb színésznő, 2019), a nemzetközi Emmy-díjra jelölt Trezor, valamint a Szürke senkik, az Árulók és az Apró mesék című nagy sikerű történelmi filmek.



Bővebben: https://nfi.hu/hu/palyazatok

