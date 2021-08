A kormánypárti EP-képviselők részvétüket fejezték ki Hankiss Ágnes halála miatt

2021. augusztus 17. 15:51

A Fidesz és a KDNP európai parlementi képviselői mély fájdalommal búcsúznak a kedd reggel elhunyt Hankiss Ágnestől.

A parlamenti csoport MTI-hez is eljuttatott közleménye szerint Hankiss Ágnes 2009 és 2014 között a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjaként meghatározó szerepet töltött be a magyar nemzeti érdekek sikeres európai parlamenti képviseletében.



Számos szakbizottsági tagsága mellett 2009 és 2012 között az EP petíciós bizottságának alelnökeként is mindent megtett a magyar polgárok érdekeinek védelmében - írták.



"Személyében a kommunista diktatúra megdöntésének, a magyar szabadság újbóli kiharcolásának fontos alakjától, a polgári Magyarország iskolateremtő kutatóintézeti vezetőjétől is búcsúzunk" - fogalmaztak.



A képviselők részvétüket fejezték ki a családnak és a hozzátartozóknak.



Hankiss Ágnes, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja, író, pszichológus, volt európai parlamenti képviselő 71 éves korában hunyt el kedden, budapesti otthonában.

MTI