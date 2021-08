A lengyel kormány könnyíti a migránsok visszafordítását

2021. augusztus 17. 17:20

Az Európai Unió külső határain fokozódó migrációs nyomásra tekintettel a lengyel kormány kedden elfogadta az illegális bevándorlásra vonatkozó jogszabályok módosítását, amely egyszerűsítené és meggyorsítaná a határátlépők visszafordítására vonatkozó eljárást.

A keddi kabinetülés után kiadott közlemény szerint az Európai Unió (EU) külső határának számító lengyel-fehérorosz határszakaszon csak augusztus eleje óta 1935 személy próbált illegálisan átjutni. A lengyel határőrség 1175 esetben megakadályozta a határátlépést, 760 személyt pedig feltartóztattak és őrzött központokba szállítottak.



Korábbi hatósági közlemények szerint a lengyel-fehérorosz határszakaszon tavaly egész évben összesen 114 illegális bevándorlót tartóztattak fel.



A parlament elé kerülő kormánytervezet "kevésbé formálissá tenné és meggyorsítaná" a visszafordítási eljárást - olvasható a közleményben.



Az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt azoknak a közel-keleti országokból érkező személyeknek a száma, akik Fehéroroszország felől valamelyik uniós országba - mindenekelőtt Litvániába, de Lettországba és Lengyelországba is - próbáltak átjutni.



Miután Litvánia augusztus elején elkezdte visszafordítani az illegálisan érkező migránsokat, a migrációs útvonal Fehéroroszország felől Lettország és Lengyelország irányába tolódott el. Később Lettország is úgy döntött, hogy veszélyhelyzetet hirdet a határtérségben.



A balti országok és Lengyelország, valamint az uniós szervek is azzal vádolják Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy "hibrid háborút" folytat, és szándékosan engedi át a migránsokat az EU felé.

MTI