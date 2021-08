Afganisztán – Magyar Levente: minden magyart biztonságosan hazajuttatnak

2021. augusztus 17. 17:24

Biztonságosan hazajuttat a kormány minden magyart Afganisztánból - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közmédiának nyilatkozva kedden.

Egymás után jelentkeznek az Afganisztánban tartózkodó magyar állampolgárok a magyar hatóságoknál - mondta Magyar Levente.



Elmondta, hogy a koronavírus-járvány alatt sokan csak akkor jelentkeztek a magyar hatóságoknál, amikor "felcsillant annak a reménye", hogy haza tudják őket vinni.



Így van ez most is - tette hozzá, rámutatva, ezért nem tudja pontosan megmondani, hány magyar érintett Afganisztánban.



A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy őket biztonságosan hazajuttassa Magyarországra - szögezte le.



Az államtitkár elmondta, van egy nagyobb, 26 tagú csoport is, amelyet a tervek szerint Magyarország egyik katonai szövetségese szállít haza.



Ha ez valamiért meghiúsul, akkor őket is Magyarország hozza ki Afganisztánból. Az előkészületek zajlanak, a fejleményekről később tájékoztatják a közvéleményt - fejtette ki.



Magyar Levente azt mondta: végkifejletéhez közeledik az afganisztáni válság, amelynek közvetlen kiváltó oka az, hogy az Egyesült Államok kormánya a szövetségeseivel való mindenfajta érdemi egyeztetés nélkül bejelentette a teljes és azonnali csapatkivonást Afganisztánból.



Ezt végre is hajtotta, és ezáltal utat nyitott a tálibok "elsöprő erejűnek bizonyuló offenzívája előtt", amelynek révén mostanra az egész országot uralmuk alá hajtották - tette hozzá.



A helyzet azzal fenyeget, hogy megismétlődnek a 2015-ös események, amikor a Közel-Kelet irányából milliós nagyságrendben zúdultak emberek Európára - hívta fel a figyelmet Magyar Levente, aki szerint a mostani helyzet azt jelzi: "a Nyugat nem tanul, és Líbia, Irak és Szíria után Afganisztánban is romokat, halottak százezreit, politikai káoszt, a szélsőségesek terroruralmát és útra kelők millióit hagyja maga után".



Az államtitkár leszögezte: a magyar kormány nem fogja engedni, hogy a "nagyhatalmi dilettantizmus árát" a magyarokkal fizettessék meg.



Ezért Magyarország nem fogja megnyitni kapuit az afganisztáni káosz okozta migrációs hullám előtt - mondta.



Magyar Levente felhívta a figyelmet, hogy Törökország 300 kilométer hosszú falat épít iráni határszakaszán. Az államtitkár szerint Törökország ezt azért teszi, mert tudja: hatalmas migrációs hullám fog megindulni rajta keresztül Európába.



Ez a fenyegetés Magyarországot is érinti, de a kormány, ahogy az elmúlt években is, el fogja hárítani - mondta.



