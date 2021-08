Az NMHH gyászolja Hankiss Ágnest

2021. augusztus 17. 17:27

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megrendülten értesült Hankiss Ágnes haláláról. Elvesztése pótolhatatlan veszteséget jelent a hatóságnak - írták az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben.

Hankiss Ágnes az NMHH Médiatanácsának tagjaként 2019 decembere óta felelősségteljes és lelkiismeretes munkával járult hozzá a hatóság munkájához. Hiánya pótolhatatlan veszteséget jelent a médiatanácsnak és az egész hatóságnak - közölték.



Azt írták: Hankiss Ágnes médiaszabályozó testületben betöltött tagsága egy rendkívüli pálya utolsó szakaszát jelentette.



A társadalomlélektan doktoraként, egyetemi oktatóként indult, majd a rendszerváltás óta folyamatosan közéleti szerepet is vállalt. Önkormányzati és parlamenti munkái mellett tagja volt a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumi elnökségének, vezette a Károlyi Palota Kulturális Központot, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézetet, 2008-tól pedig a Duna Televízió kuratóriumának elnökségi tagja is volt - ismertették pályafutását.



Kitértek arra is, hogy pszichológusként, politikusként és íróként is maradandót alkotott: a József Attila-díjat éppúgy megkapta, mint a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Több szépirodalmi és társadalomtudományi mű szerzője.



"Hetvenegy évesen elhunyt munkatársunk emlékét megőrizzük!" - áll az NMHH közleményében.



Hankiss Ágnes kedden hunyt el.

MTI