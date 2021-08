Afgán konfliktus - Zeman az Egyesült Államokat és a NATO-t bírálja

2021. augusztus 17. 19:30

Az Egyesült Államok Afganisztán elhagyásával elveszítette a világ vezetőjének presztízsét, míg a NATO megkérdőjelezte saját létjogosultságát, mert drámai módon csődöt mondott - jelentette ki Milos Zeman cseh államfő abban az interjúban, amely kedden jelent meg a Parlamentní Listy nevű baloldali internetes hírportálon.

A cseh elnök attól tart, hogy a tálibok terrorista központot alakítanak ki Afganisztánban és felújítják a terrorista támadásokat az egész világon.



Milos Zeman azt mondta, hogy ezentúl már nem támogatja a cseh védelmi kiadásoknak a bruttó hazai termék (GDP) két százalékára való emelését. Úgy véli, hogy Csehországnak most elsősorban a saját védelmébe kellene beruháznia, mert a NATO-beruházás "egy kissé" pénzkidobásnak minősíthető.



"Beteljesültek mindazok a prognózisok, amelyekről korábban nyilvánosan beszéltem" - szögezte le Zeman, hozzátéve: a forgatókönyv folytatása, hogy a tálibok terrorista központot alakítanak ki Afganisztánban és ezzel kiújulnak a terrorista támadások gyakorlatilag az egész világon.



A szövetséges hadseregek távozása gyávaság és a NATO drámai kudarca. "Véleményem szerint az amerikaiak Afganisztán elhagyásával elveszítették világvezető presztízsüket, a NATO pedig most kétségeket ébreszt a létjogosultságát illetően" - fejtette ki Zeman. Beismerte azonban, hogy a tálibok ilyen gyors térnyerésére ő sem számított. Ismételten hangsúlyozta, hogy Csehország most segítséget kell nyújtson mindazoknak az afgánoknak, akik korábban segítettek az ottani cseh missziónak.



A cseh elnök azon meggyőződésének adott hangot, hogy a NATO támogatása helyett most Csehországnak saját védelmére, annak megerősítésére kell összpontosítania.

"Más szóval a NATO afganisztáni csődjének természetes következménye kell legyen a nemzetvédelem és a nemzetvédelmi beruházások megerősítése" - húzta alá.

MTI