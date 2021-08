Afgán konfliktus - A Pentagon felgyorsítaná az evakuálás ütemét

2021. augusztus 17. 21:02

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma azt tervezi, hogy felgyorsítja az evakuálás ütemét Afganisztánból, miután korábban a kabuli nemzetközi repülőtéren kialakult káosz miatt az amerikai hadsereg ideiglenesen leállította a légiközlekedést - közölte keddi sajtótájékoztatóján Hank Taylor vezérőrnagy.

"A következő 24 órában az amerikai hadsereg azt tervezi, hogy óránként egy járatot elindít Kabulból, ez napi lebontásban akár 5000-9000 ember evakuálását is jelentheti." - mondta Taylor. A vezérőrnagy kiemelte, hogy küldetésük nem változott, "kötelességünk határozottan megvédeni az amerikai és az afgán életeket." A katonai szakember a missziót "történelmi jelentőségűnek" nevezte.



"Szeretném megerősíteni, hogy a jelenlegi küldetésre összpontosítunk, hogy megkönnyítsük az amerikai állampolgárok, a speciális bevándorló vízumot (SIV) igénylő és a veszélyeztetett afgánok biztonságos evakuálását. Hogy őket a lehető leggyorsabban és a lehető legbiztonságosabban elvigyük Afganisztánból." - fogalmazott Taylor.

Taylor – vox.com

Hétfőn ideiglenesen felfüggesztették a légiközlekedést, miután kétségbeesett afgánok árasztották el a kifutópályát a Hamid Karzai nemzetközi repülőtéren. Néhányan közülük egy C-17-es amerikai katonai szállítógépbe kapaszkodtak, majd a felszállást követően lezuhantak és többen életüket vesztették.



A vezérőrnagy beszámolója szerint a történtek ellenére hét C-17-es repülőgép indult el hétfőn Kabulból, amelyen körülbelül 700-800 embert menekítettek ki az ázsiai országból, köztük 165 amerikai állampolgárt.



Az amerikai katonai járatok néhány polgári repülőgéppel együtt folyamatosan érkeznek és távoznak a kabuli repülőtérről - erről William Taylor, az amerikai hadsereg vezérőrnagya számolt be keddi sajtótájékoztatóján. Taylor arról is beszélt, hogy éjszaka kilenc légierő C-17-es szállítógép érkezett Kabulba felszereléssel és körülbelül 1000 katonával. A nap végére több mint 4000 amerikai katona lesz a helyszínen - tette hozzá.



A Pentagon szóvivője, John Kirby arról számolt be, hogy a repülőtér amerikai parancsnokai közvetlen kapcsolatban állnak a tálib parancsnokokkal, hogy elkerüljék a feszültséget. Az Egyesült Államok hétfőn megállapodást kötött a tálibokkal, hogy nem zavarják meg a kiürítést a kabuli nemzetközi repülőtérről. A jelentés szerint az egyezséget a katari Dohában kötötték magas rangú tálib tisztviselők és Frank McKenzie tábornok, az Egyesült Államok térségért felelős Középső Parancsnokságának parancsnoka.



Kirby kedden arról is beszélt, hogy a tálibok egyelőre nem indítottak ellenséges akciókat, és a legyőzött afgán hadsereg több száz tagja tartózkodik a repülőtéren, akik segítik az evakuálást. A szóvivő megerősítette, hogy az amerikai erők augusztus 31-ig befejezik az evakuálás felügyeletét.



MTI