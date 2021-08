Az utolsó pillanatban Markus Söder váltja Armin Laschetet?

2021. augusztus 18. 10:25

Armin Laschet, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Észak-Rajna–Vesztfália tartomány kormányfője (balra) és Markus Söder, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, bajor miniszterelnök Berlinben 2021. április 11-én Fotó: MTI/EPA pool/Clemens Bilan

"Ha még egy százalékponttal lejjebb, 21 százalékra zuhannak, akkor a CDU pártvezetősége saját elnöke ellen fog fordulni – bocsátkozott jóslatokba a Der Tagesspiegel napilap annak a felmérésnek az apropóján, amely szerint a berlini kormánykoalíciót vezető konzervatív CDU/CSU-pártszövetség csupán a szavazatok 22 százalékát fogja elhódítani a szeptember 26-i parlamenti választásokon. A CDU/CSU egyre nehezebb helyzetben van, amióta Armin Laschet, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke vette át a CDU irányítását idén januárban. Elemzők szerint a hatvanéves politikus nem győzte meg a jobboldali szavazókat rátermettségéről, a saját tartományát is sújtó júliusi árvizek idején pedig nem keltette a határozott vezető benyomását.

Ha az uniópártok győzni akarnak, le kell cserélniük kancellárjelöltjüket, csak így tudják mozgósítani választóikat – hangoztatta a Forsa kutatóintézet vezetője, Manfred Güllner, aki szerint az utóbbi hónapokban a CDU/CSU-val kormányzó szociáldemokraták, illetve az ellenzéki Zöldek és a liberális FDP is szavazókat csábított el tőlük.

Noha a felméréseket továbbra is a CDU/CSU vezeti (22-25 százalék), a Zöldek (18-21) és a szociáldemokraták (18-20) is a sarkukban vannak, ráadásul a kancellárjelöltek közül az SPD színeiben induló Olaf Scholz pénzügyminiszter a legnépszerűbb, aki az általános megítélés szerint jól kezelte az árvízhelyzetet. A Bild napilap értesülése szerint a CDU vezetése vasárnap este nyomást gyakorolt Laschetre: a kampányban világosan különböztesse meg magát riválisaitól. A sajtó továbbra is komolyan foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy az utolsó pillanatban a CDU bajor testvérpártját, a CSU-t vezető Markus Söder bajor miniszterelnök léphet Laschet helyére. Söder a voksok 40 százalékát kapná meg, ha közvetlen kancellárválasztás lenne, szemben Laschet 12 százalékával és Scholz 26 százalékával.

Nem megy minden tökéletesen – mondta a kampányról Söder, ám azt is tudatta: nem lesz kancellárjelölt-váltás.

